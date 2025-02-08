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Авиакатастрофа на Аляске: 10 человек погибли

На Аляске спасатели обнаружили место крушения легкомоторного пассажирского самолета, который пропал с радаров накануне. Машина совершала рейс в город Ном и рухнула в 40 км от пункта назначения. Все 10 человек, которые находились на борту, погибли. Причины трагедии выясняются.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилота в условиях плохой видимости. На месте аварии накануне стоял густой туман.

США