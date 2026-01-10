Австралия в опасности: на страну движется мощный циклон "Коджи"

По последним данным, циклон сейчас находится в 230 км от ближайшего побережья; ожидается, что он обрушится на него ранним утром 11 января с порывами ветра до 130 км/ч и ливнями, которые принесут более 250 мм осадков за сутки, а в отдельных районах до 500 мм. Власти ввели предупреждения о шторме и наводнениях, закрыли аэропорт в Таунсвилле и эвакуировали жителей уязвимых зон.