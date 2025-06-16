Axios: США не будут атаковать Иран, если тот не станет бить по американцам

США не планируют атаковать Иран, если тот не станет бить по американцам. Об этом, по данным того же портала Axios, Вашингтон уведомил "нескольких союзников на Ближнем Востоке". Кроме того, схожий сигнал был подан Штатами тем же самым странам через час после начала военной операции Израиля c тем, чтобы они предупредили Тегеран о недопустимости ударов возмездия в отношении американских сил.