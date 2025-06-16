3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Axios: США не будут атаковать Иран, если тот не станет бить по американцам
Автор:Редакция news.by
Как сообщает портал Axios, США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб. В своей соцсети Трамп написал, что все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана.
США не планируют атаковать Иран, если тот не станет бить по американцам. Об этом, по данным того же портала Axios, Вашингтон уведомил "нескольких союзников на Ближнем Востоке". Кроме того, схожий сигнал был подан Штатами тем же самым странам через час после начала военной операции Израиля c тем, чтобы они предупредили Тегеран о недопустимости ударов возмездия в отношении американских сил.