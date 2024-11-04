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Байден откапывает топор войны - США хотят эскалации
Байден одобрил удары по России американскими дальнобойными ракетами -фактически это удары США по России, поскольку и карты полетов, и разведданные - все это в американских, натовских руках, а никак не в руках украинских военных. По сути, получается, что это атака на крупнейшую ядерную державу мира.
"Разрешение на применение систем ATACMS вглубь территории Российской Федерации, вне всякого сомнения, является эскалацией вооруженного конфликта. Я думаю, что это уже сегодня отметили все, это все видят и все прекрасно осознают, - подчеркивает замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Петрович Богодель. - Российская Федерация 19 ноября показала и анонсировала свою новую ядерную доктрину, которая была подписана Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который четко регламентирует, каким образом должны применяться ядерные силы сдерживания".
По формальным признакам происходящих событий Россия может оценивать, что Соединенные Штаты вступили в вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Но опять-таки это по формальным признакам.
В основе всей политики Трампа - прежде всего Америка
"Мир не односторонний, и рассматривать его надо в общем, в целом. Да, прошли выборы в Соединенных Штатах. Да, избрали нового президента. Да, вне всякого сомнения, Трамп говорит о том, что нужно строить мир. Так давайте начнем разбираться, какой мир и почему они собираются строить в конечном итоге? Развитие Америки, а так как он бизнесмен, который умеет считать деньги и понимает, что именно необходимо для развития сегодня Соединенных Штатов и для того, чтобы США развивались, и надо выйти прежде всего из того тупика, который сложился в мире, - поясняет военный аналитик. - То есть на текущий момент, по большому счету, ситуация складывается так, что дальнейшее развитие, именно мирное развитие не только Соединенных Штатов, но и всего мира попросту становится невозможным. Встреча Байдена с Трампом, состоявшаяся в Белом доме, о многом свидетельствует. Мы осознаем, что да, это два серьезных политических соперника, но при этом посмотрите, какая была милая у них встреча и беседа, где они оба улыбались и решали какие-то вопросы".
Если говорить конкретно, то власть будет передана мирным путем. Байден сегодня делает то, чтобы создать максимально благоприятные условия для Трампа, который получит возможность на своих в таких вот создаваемых условиях проводить переговоры. "Да, Российская Федерация сегодня имеет глобальный успех на фронте. Да, сегодня российские войска шаг за шагом вырывают эту победу и движутся вперед. Никакие ракеты ATACMS не решат никаких глобальных задач. Да, может там уже и разрешили наносить удары Storm Shadow. В конечном итоге это всего лишь эскалация конфликта", - поясняет Андрей Богодель.
Для чего нужна сегодня эскалация конфликта?
Любая эскалация конфликта на фоне происходящих событий нужна для того, чтобы потом произошла деэскалация этого вооруженного конфликта через два месяца, когда в Белый дом вернется Трамп.
"И тогда можно будет по-настоящему поговорить о переговорах на тех условиях, которые может предлагать Америка. Сейчас самое главное - не перегнуть вот эту самую палку. Да, эскалация есть, но главное - не допустить той радикализации, которая заставит одну и другую страну применять в отношении друг к другу ядерное оружие. То есть сейчас создается тот стратегический тупик, который могут решить только два главы государства. Это Путин и Трамп", - резюмировал военный аналитик.
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