Байдена отлучили от секретов, а американцам разрешили пластиковые соломинки

Трамп успевает посвящать свое время не только решению глобальных проблем, но и вполне простительной человеческой мести. Когда Байден запретил в США пластиковые соломинки в кафе и ресторанах, Трамп переживал это как личную трагедию (бумажные трубочки, по его словам, быстро размокают). Вселившись в Белый дом, он отдал распоряжение разрешить пластиковые соломинки и опубликовал сегодня на этот счет торжествующий твит.