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Байдена отлучили от секретов, а американцам разрешили пластиковые соломинки
Трамп успевает посвящать свое время не только решению глобальных проблем, но и вполне простительной человеческой мести. Когда Байден запретил в США пластиковые соломинки в кафе и ресторанах, Трамп переживал это как личную трагедию (бумажные трубочки, по его словам, быстро размокают). Вселившись в Белый дом, он отдал распоряжение разрешить пластиковые соломинки и опубликовал сегодня на этот счет торжествующий твит.
Одновременно доступа к секретной информации был лишен Джо Байден: брифинги, где ему представляли такого рода досье, отменены. Трамп заявил, что в этом больше нет необходимости, но одновременно намекнул, что отставной пенсионер стремительно погружается в пучины маразма и доверять ему секреты просто-напросто нельзя.