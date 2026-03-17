Беларусь-Никарагуа: что общего у народов, и как строится дружба через расстояние в 10 тыс. км

Cердце Центральной Америки - Никарагуа. Здесь нет высоток и роскошных отелей. Эта страна завораживает совсем иным - на каждом шагу встречаются душевные и невероятной доброты люди, а еще пейзажи, что сочетают в себе мощь и хрупкость природы. Привыкнуть к прекрасному невозможно, даже любуясь этим день ото дня.

Небольшой городок Катарина - излюбленное место не только у туристов, но и у местных жителей. А все потому, что здесь расположена смотровая площадка, выходящая на озеро Лагуна Апойо, образовавшееся в чаше вулкана. Сюда приходят люди насладиться красивым видом, послушать музыку, поиграть, поговорить, поесть и просто побыть наедине с природой.

Улицы Никарагуа пронизаны духом свободы. Нет и города, чтобы здания или памятники не отражали облик одного и того же человека, поэтому невозможно не поддаться любопытству и не поинтересоваться у местных, почему этот незнакомец бессмертен?

увековечивание памяти Аугусто Сандино news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3317866-922d-433f-8ec8-4bc26ac9af7e/conversions/d3a1de7c-be53-41f8-b00d-cc45c8adef8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3317866-922d-433f-8ec8-4bc26ac9af7e/conversions/d3a1de7c-be53-41f8-b00d-cc45c8adef8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3317866-922d-433f-8ec8-4bc26ac9af7e/conversions/d3a1de7c-be53-41f8-b00d-cc45c8adef8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3317866-922d-433f-8ec8-4bc26ac9af7e/conversions/d3a1de7c-be53-41f8-b00d-cc45c8adef8c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аугусто Сесар Сандино Кальдерон сегодня там считается национальным героем. В 1927 году он возглавил национально-освободительное партизанское движение, отказавшись признать капитуляцию правительства Никарагуа перед США. Борьба с янки длилась 7 лет, и сандинисты сумели взять под контроль значительную часть страны и вынудили американских оккупантов отступить.

"Генерал Сандино 21 февраля был приглашен на ужин, где речь должна была идти о будущем Никарагуа. Но его предали. Аугусто Сандино попал в засаду в ходе этой встречи. Схватили его и тех, кто был с ним вместе. Их всех убили", - рассказала жительница Манагуа Анна Гваделупа Падия.

В Никарагуа два праздника, посвященных национальному герою, - день триумфа Сандинистской революции 19 июля и день памяти Сандино 21 февраля. Предатели так и не признались, где покоится генерал свободных людей. Возможно, у подножия вулкана, что давно спит, или в поле, где сегодня растет кукуруза, а может и вовсе на морском дне. Но как бы изменники не старались создать иллюзию бесславной смерти, никарагуанцы увековечили образ Сандино повсюду.

Лауреано Ортега Мурильо, советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества:

"Народы Беларуси и Никарагуа понимают, чего стоит борьба за независимость и мир. Наша тяжелая битва за свободу, которую мы вели против вторжения США и диктатуры, что завершилась победой сандинистской революции, а Беларусь со своей стороны понесла тяжелейшие потери во время Великой Отечественной войны в борьбе с фашистами. Мы смогли, посещая Беларусь, увидеть значимые исторические объекты - "Линию Сталина", Хатынь, другие мемориальные комплексы. Мы читали об этом, смотрели документальные, художественные фильмы на эту тему. Но одно дело прочитать или услышать, а другое - побывать на месте событий и проникнуться духом людей, так тяжело страдавших, но так героически противостоявших в войне".

Лауреано Ортега Мурильо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759f490d-d55f-4822-a4cf-7cbe990bdcf8/conversions/ba0e919b-c201-49d6-ada3-1aa78df2daa2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759f490d-d55f-4822-a4cf-7cbe990bdcf8/conversions/ba0e919b-c201-49d6-ada3-1aa78df2daa2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759f490d-d55f-4822-a4cf-7cbe990bdcf8/conversions/ba0e919b-c201-49d6-ada3-1aa78df2daa2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759f490d-d55f-4822-a4cf-7cbe990bdcf8/conversions/ba0e919b-c201-49d6-ada3-1aa78df2daa2-xl-___webp_1920.webp 1920w Лауреано Ортега Мурильо

Никарагуа сегодня живет по заветам Аугусто Сандино, бережно храня его наследие. Сохранение суверенитета, противостояние иностранному вмешательству и опоры на крестьян - то, к чему призывал генерал, потому неудивительно, что сельское хозяйство является опорной точкой процветания страны. В Никарагуа ежегодно отводят под картофель порядка 3 тыс. га полей. Овощ присутствует в большинстве блюд местной кухни, а потому и требования к нему выдвигаются высокие. А кто знает про картофель больше, чем белорусы? Еще в 2021 году Министерство сельского хозяйства Никарагуа получило первые шесть сортов белорусской "бульбы" в пробирках, а в 2023-м еще столько же, но уже в клубнях.

В сельскохозяйственных угодьях центральноамериканской страны можно встретить не только картошку, но и технику, причем не только новые образцы, а еще и те, что в строю стоят с 1980-х годов. Сегодня, наряду с проверенными временем тракторами "Беларус", поставляются никарагуанским друзьям автоцистерны, машины для пожарной службы, логистическое оборудование для полиции и армии, а также грузовики. С учетом тропического климата в Никарагуа выделяются сухой и сезон дождей. В период ливней есть риск подтоплений, поэтому власти работают на опережение.

техника беларуси в никарагуа, поставки белорусской техники в никарагуа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9dc839-7b60-421b-afe6-1d50833b1e57/conversions/29726cfc-e8c6-4212-9ac7-4cdb220a529f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9dc839-7b60-421b-afe6-1d50833b1e57/conversions/29726cfc-e8c6-4212-9ac7-4cdb220a529f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9dc839-7b60-421b-afe6-1d50833b1e57/conversions/29726cfc-e8c6-4212-9ac7-4cdb220a529f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9dc839-7b60-421b-afe6-1d50833b1e57/conversions/29726cfc-e8c6-4212-9ac7-4cdb220a529f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Машины МАЗ и АМКОДОР - отличное оборудование. Оно очень выносливое и мощное. В настоящее время мы используем эту технику для строительства и реконструкции 12-километрового участка трассы", - поделился директор дорожно-строительной компании Манагуа Альфредо Кордоба.

Взаимодействие Беларуси и Никарагуа основано на прочном фундаменте дружбы, доверия и уважения. В мае 2026-го страны перешагнут 32-летний рубеж установления дипломатических отношений, а за год до 30-летнего юбилея (в мае 2023 года) Минск посетила делегация из Манагуа, и торгово-экономическое сотрудничество получило существенный толчок. Предприятия Беларуси оживили интерес к взаимодействию с Никарагуа.

"Все, в чем нуждается, господин министр, ваша страна, в Беларуси есть, даже с избытком. Нам надо наладить отношения таким образом, чтобы создать договорно-правовую базу под будущие отношения в экономике. Это дело времени. Я думаю, если мы займемся этим делом, то в течение года мы не просто создадим нормативно-правовую базу, но и начнем глубокие экономические отношения между странами. Мы к этому готовы", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 мая 2023 года.

С тех пор, несмотря на расстояние в 10 тыс. км, сделано уже многое - налажена работа торгово-экономической и межправкомиссии, связи с Банком развития Беларуси и программа кредитования. Сумма контрактов на приобретение белорусского оборудования превысила 130 млн долларов. Никарагуа не просто партнер, но и хорошая платформа для продвижения белорусской продукции в Центрально-Американском регионе.

"В области экономического и торгового сотрудничества нам бы хотелось поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко, который позволил подключиться Никарагуа к Евразийскому экономическому форуму. В 2025 году мы приняли участие в форуме в Минске и смогли подать заявку на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Мы с готовностью открываем для Беларуси возможность позиционироваться здесь для распространения своей продукции по Центральной Америке. Нам было бы приятно осознавать, что и Беларусь тоже открывает для нас возможность распространять товары из Никарагуа по Евразийской территории", - подчеркнул Лауреано Ортега Мурильо.

Что касается политического и дипломатического аспектов, то тут нужно отметить совпадения в образе мыслей двух стран. Беларусь и Никарагуа много взаимодействуют на международном уровне, в ООН, оказывают друг другу поддержку по различным темам. Проведено множество совещаний по коммерческим, политическим и дипломатическим вопросам. Есть и межправкомиссия. "Страны очень похожи по размеру, но не по технологическому развитию. Беларусь шагнула далеко вперед. Ведется сотрудничество в сельскохозяйственной сфере и области технологий. В области дипломатических и политических взглядов мы сотрудничаем очень хорошо", - констатировал министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске.

Хорошие дороги, чистые улицы, ухоженные зеленые зоны - часть культурного облика, но сохранить это было невозможно, а на воссоздание ушло не одно десятилетие. В 1972 году Никарагуа оказалось во власти разрушительного землетрясения магнитудой 6,2. Насчитывались тысячи погибших, подземные толчки оставили после себя развалины вместо домов. Манагуа практически было стерто с лица земли, устояло пару зданий, и одно из них - Национальный театр Рубена Дарио. Он назван в честь самого известного никарагуанского поэта. Его называют основателем модернизма в испаноязычной поэзии. Сегодня на одноименной сцене выступают артисты со всего мира, и, конечно же, коллектив Большого театра Беларуси. Белорусские исполнители уже не единожды покоряли подмостки Манагуа. К слову, ближайшие гастроли запланированы в июле.

Беларусь и Никарагуа географически расположены очень далеко друг от друга, но это не уменьшает энтузиазм и желание сотрудничать разными способами. Никарагуанцам, признался министр культуры центральноамериканской страны Рамон Родригез, хотелось как можно больше узнать о культуре Беларуси, и чтобы в братской стране люди также могли познакомиться с наследием Никарагуа. "У нас появилась задумка провести в Манагуа Дни культуры Беларуси, а в Минске - Дни культуры Никарагуа. Мы смогли бы обмениваться партитурами и навыками работы на сцене", - добавил он.

Вдохновиться прекрасным можно и в культурной столице - городе Леон. Там сосредоточены следы колониальной эпохи, скульптуры, граффити, музеи. Но самой популярной достопримечательностью является Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии. Этот величественный памятник архитектуры занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор уникален светлой атмосферой и возможностью прогуляться по его белоснежной крыше с обязательным условием - исключительно босиком. Панорамный вид захватывает в любое время суток, но лучше приезжать ближе к закату. С высоты собора можно детально рассмотреть исторический центр города, его узкие улочки, крыши старых домов и невероятный открывающийся пейзаж.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d5a5ca-8e7a-4c7b-a76e-72f81582bc54/conversions/385ae256-bed0-4660-86d3-cc6784892345-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d5a5ca-8e7a-4c7b-a76e-72f81582bc54/conversions/385ae256-bed0-4660-86d3-cc6784892345-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d5a5ca-8e7a-4c7b-a76e-72f81582bc54/conversions/385ae256-bed0-4660-86d3-cc6784892345-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d5a5ca-8e7a-4c7b-a76e-72f81582bc54/conversions/385ae256-bed0-4660-86d3-cc6784892345-xl-___webp_1920.webp 1920w Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии

В Никарагуа располагается 17 вулканов, из которых 7 - действующие. Озер - 18. Например, озеро Шолотлан является вторым по величине в стране. Пляжи для серфинга, острова посреди озер, активные вулканы, тропические леса - в общем, каждый турист найдет локацию по душе. Дорога в Никарагуа открыта белорусскому путешественнику. Кстати, с 2024 года у стран действует взаимный безвиз.

Ландшафт, национальная идентичность, географическое расположение подчеркиваются и на флаге Никарагуа. В центре белой полосы разместился герб с озером и огнедышащими горами как символ единения стран Центральной Америки. А две синие - яркий акцент, что страну омывают Атлантический и Тихий океаны.

В суете большого города, бешеного ритма жизни не успеваешь замечать прекрасное в обыденном - покормить стаю голубей, порадоваться как ребенок, попробовать новое блюдо и остаться в диком восторге, остановиться послушать уличных музыкантов и отвлечься от насущных дел, а это в Никарагуа ощущается само собой. Вот такая жизнь над экватором.

Никарагуа - страна вулканов, озер и невероятной доброты людей. Как Беларусь и Никарагуа налаживают отношения в различных сферах, смотрите в специальном репортаже.