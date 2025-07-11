Белый дом опубликовал изображение президента США в облике Супермена

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В Белом доме сделали публикацию изображения, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта, американского лидера Дональда Трампа в образе Супермена. При этом там президента назвали "символом надежды". Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом в мае в день франшизы "Звездные войны" публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского.