Белорусов освободили из трудового рабства в Испании

Граждан Беларуси освободили из трудового рабства в Испании, где их принуждали работать на нелегальных табачных фабриках, об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на испанскую цифровую газету Okdiario.

Гражданская гвардия и Служба таможенного контроля Испании ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся производством и распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции в провинциях Малага, Кордова и Севилья. В результате операции освобождены 18 человек разных национальностей, включая граждан Беларуси, Китая и Вьетнама, которых заставляли работать в нечеловеческих условиях.

Установлено, что эксплуатируемые рабочие прибыли в Испанию четыре месяца назад, будучи обманутыми организацией, которая вербовала их через Facebook ложными предложениями о работе в строительной сфере. По данным источников в Гражданской гвардии Испании, им обещали от 2,5 тыс. евро до 3 тыс. евро в месяц. В аэропорту Малаги их встретили представители преступной организации и доставили на фургонах на фабрики, основная из которых находилась в Сьерра-де-Егуас в провинции Малага. По оценкам Гражданской гвардии, на нелегальных фабриках производилось 8 млн сигарет в день.

На месте у рабочих отобрали мобильные телефоны. Более 100 дней их держали в плену, в переполненных комнатах, где они были вынуждены работать по 12 часов в сутки без оплаты, поскольку им нужно было выплатить предполагаемый долг перед организацией за то, что та привезла их в Испанию. В комнате были только раковина, грязный душ и маленькая микроволновка, а окна были заклеены пластиком и картоном, чтобы никто не мог их увидеть снаружи.

Отмечается, что из 18 освобожденных рабочих 12 (граждане Беларуси и Китая) подали прошение о возвращении в свои страны.