3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.
Байден с его администрацией уничтожили европейскую экономику, разбили европейское единство, считает эксперт. "Начав конфликт на Украине, они раскололи европейское общество, потому что часть европейцев не хотели этого конфликта, не хотят сейчас. И это очень серьезный дестабилизирующий фактор для самого Евросоюза. Видимо, очень серьезно, конечно же, какой вред нанесла по экономике Европы вся эпопея с "Северными потоками", с продвижением европейской (не мировой, а именно европейской) зеленой повестки, отказ добровольный от углеводородов из России, поддержанный диверсиями на "Северных потоках".
Алексей Беляев:
"Сегодня закрываются, лишаются рабочих мест десятки тысяч людей. Экономика Европы падает стремительно в пропасть, все дорожает, и выхода из этого в самой Европе сейчас нет. Потому что для этого надо принимать серьезные реформы. Надо предпринимать много реформ, которые при этом будут опять-таки где-то в чем-то болевые. То есть сегодня для этого нужны сильные лидеры".
Но, по словам эксперта, еще не разгорелся "пожар" в Европе, чтобы появились лидеры-пожарные, которые бы могли этот пожар загасить и создать нормальные условия для существования.
Смотрите все интервью видео
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
После избиения белорусского подростка в Белостоке в МИД Беларуси выразили серьезную обеспокоенность
Минск готовится к зимним праздникам, узнали о тройке лучших локаций на новогодней карте города
Стратегические решения 1996 года, которые повлияли на ход современной белорусской истории
Дрон, пульт управления и аккумуляторы. Белорусы с беспилотниками задержаны лидскими пограничниками
В мире
Все
Кулеба сделал заявление о политическом крахе Зеленского
Целенаправленная политика: в Польше усиливаются националистические настроения среди молодежи
Белорусы все чаще жалуются на насилие в Польше, самое "ценное" отнимают и у украинских детей
В США арестовали мужчину, который угрожал убить Трампа и его семью
Регионы
Все
Происшествия
Все
Житель Челябинска похитил двух девушек и держал одну из них в плену почти 14 лет
Минус 20 тыс. рублей: минчанка поверила псевдоработнику водоканала и самозванцу-милиционеру
В Солигорске старенький автомобиль не выдержал мороза - на помощь пришли сотрудники ГАИ
Мужчина погиб под колесами поезда в Минске