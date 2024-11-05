Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы

Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Байден с его администрацией уничтожили европейскую экономику, разбили европейское единство, считает эксперт. "Начав конфликт на Украине, они раскололи европейское общество, потому что часть европейцев не хотели этого конфликта, не хотят сейчас. И это очень серьезный дестабилизирующий фактор для самого Евросоюза. Видимо, очень серьезно, конечно же, какой вред нанесла по экономике Европы вся эпопея с "Северными потоками", с продвижением европейской (не мировой, а именно европейской) зеленой повестки, отказ добровольный от углеводородов из России, поддержанный диверсиями на "Северных потоках".

Алексей Беляев:

"Сегодня закрываются, лишаются рабочих мест десятки тысяч людей. Экономика Европы падает стремительно в пропасть, все дорожает, и выхода из этого в самой Европе сейчас нет. Потому что для этого надо принимать серьезные реформы. Надо предпринимать много реформ, которые при этом будут опять-таки где-то в чем-то болевые. То есть сегодня для этого нужны сильные лидеры".

Но, по словам эксперта, еще не разгорелся "пожар" в Европе, чтобы появились лидеры-пожарные, которые бы могли этот пожар загасить и создать нормальные условия для существования.