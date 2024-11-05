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Беспокойная соседка Польша "заступила на боевое дежурство"

Наша беспокойная соседка Польша продолжает усиливать напряженность.

Местные СМИ сообщают, что Варшава начала патрулировать границу с Беларусью самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

Их страна приобрела у Швеции еще в 2023 году. Сейчас они заступили на боевое дежурство. Радиолокационное оборудование Saab 340 покрывает территорию, захватывающую государственную границу с Беларусью и Калининградской областью России.

По данным Flight Radar, один из двух самолетов взлетел на аэродроме бригады морской авиации в Семировицах.

Фото: © Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ 

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