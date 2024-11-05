Беспокойная соседка Польша "заступила на боевое дежурство"

Наша беспокойная соседка Польша продолжает усиливать напряженность.



Местные СМИ сообщают, что Варшава начала патрулировать границу с Беларусью самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.



Их страна приобрела у Швеции еще в 2023 году. Сейчас они заступили на боевое дежурство. Радиолокационное оборудование Saab 340 покрывает территорию, захватывающую государственную границу с Беларусью и Калининградской областью России.



По данным Flight Radar, один из двух самолетов взлетел на аэродроме бригады морской авиации в Семировицах.