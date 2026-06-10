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Беспредел в Украине: сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину с ДЦП
Автор:Редакция news.by
В Сети появились кадры, на которых сотрудники ТЦК пытаются мобилизовать мужчину с явными признаками ДЦП. Действия военных вызвали резкое возмущение очевидцев.
Местные жители буквально отбивали мужчину у военкомов. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Правозащитники отмечают, что это далеко не первый подобный инцидент в стране. Ранее широкий общественный резонанс вызвал случай в Виннице, где сотрудники ТЦК мобилизовали и отправили на прохождение медкомиссии пациента психиатрической лечебницы.
Фото РИА Новости