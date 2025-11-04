3.68 BYN
"Би-би-си" обвинили в фальсификации речи Трампа
Автор:Редакция news.by
Британская вещательная корпорация BBC фальсифицировала речь, с которой Трамп выступил 6 января 2021 года в преддверии штурма его сторонниками Капитолия. С разоблачением выступила газета Daily Telegraph. Факт подделки подтвердило внутреннее расследование BBC.
Кадры вышли в эфир за неделю до выборов 2024 года и ввели зрителей в заблуждение. На них Трамп заявляет сторонникам, что пойдет с ними к Капитолию, чтобы "сражаться не на шутку", хотя на самом деле он сказал, что пойдет с ними, "чтобы мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными".
Фото ТАСС