Bloomberg: к концу 2027 года ущерб мировой экономике от торговой войны достигнет 2 трлн долларов

К концу 2027 года ущерб мировой экономике от торговой войны достигнет 2 трлн долларов. Авторы материала Bloomberg предупреждают, что урон будет катастрофическим, даже если финансовые рынки, похоже, решили, что могут с этим жить.

Общий уровень пошлин в США сейчас самый высокий с 1930-х годов. Он примерно в 6 раз превышает планку, установленную в начале 2025 года.

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