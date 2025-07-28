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Bloomberg: к концу 2027 года ущерб мировой экономике от торговой войны достигнет 2 трлн долларов
Автор:Редакция news.by
К концу 2027 года ущерб мировой экономике от торговой войны достигнет 2 трлн долларов. Авторы материала Bloomberg предупреждают, что урон будет катастрофическим, даже если финансовые рынки, похоже, решили, что могут с этим жить.
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