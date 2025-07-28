"Урсула закапывает Евросоюз" - Трамп вытряхнул из карманов ЕС почти 1,5 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп как истинный мастер сделок, когда за каждой из них стоит самый крупный военный бюджет на планете, в очередной раз переиграл Евросоюз. Встреча в личном гольф-клубе лидера Белого дома завершилась историческим соглашением. Вместо 30 % пошлин на евроимпорт США ввели ставку в 15 %.

Если бы Трамп изначально сказал, что введет 100 %, то цифра 15 % сейчас выглядела бы еще выигрышнее для ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, по сути, подписала капитуляцию. Европа обязалась полностью отказаться от российских нефти и газа к 2027 году, заменив их американским СПГ и ядерным топливом на 750 млрд долларов. Добавьте сюда 600 млрд долларов "инвестиций" в экономику США - и станет ясно: Трамп вытряхнул из карманов ЕС почти 1,5 трлн долларов.

"Мы заменим российские газ и нефть!" - пафосно заявила фон дер Ляйен. Но подмена здесь не только в поставщиках, а в цене. Американский СПГ на 30-40 % дороже российского газа - это добивает европейскую промышленность, и без того задыхающуюся от энергокризиса.

Франция и Бельгия уже шепчутся, что отказ от российских ресурсов - авантюра, а Венгрия и Словакия открыто критикуют это решение. Лидер французской парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в ярости: сделка - это "политическое, экономическое и моральное фиаско". И она права: ЕС платит за "безопасность" дань США, теряя остатки суверенитета.

"Урсула закапывает Евросоюз" - эту фразу в Брюсселе произносят шепотом. И не зря: сделка сохранила 50 % пошлины на европейскую сталь и алюминий, а "нулевые тарифы" на самолеты - лишь крошка с барского стола для Airbus. Глава ЕК уверяет, что "создала определенность", но немецкие СМИ зовут это "унижением ЕС".

Александр Котов, завсектором экономики ФРГ Центра германских исследований Института Европы РАН:

"Соглашение очень критичное для Евросоюза, потому что если мы вспомним первоначальные условия, о которых говорил министр торговли США, что "30 % и мы не отступим!" Но получается, если оборот Евросоюза и США - это примерно около 500 млрд евро, то 30 % Евросоюз мог спокойно платить к этой сумме сам - примерно 150-170 млрд - и сохранять ту же динамику отношений. А тут получается, что они согласились на нулевые пошлины, согласились на 15-процентный тариф, энергоисточники на 700 млрд и еще закупка практически на 600 млрд американских товаров, скорее всего, это будет вооружение и военная техника".

"То есть, сделка абсолютно невыгодна и с точки зрения европейских интересов. Они полностью сдались. И это победа, конечно, той "политики сделок", о которой начал говорить Трамп после прихода к власти", - добавил он.

"Когда ждал урагана - радуешься простой буре", - язвит Немецкая ассоциация химической промышленности. Но даже эти 15 % пошлин - смертельный удар для ФРГ, чья экономика держится на экспорте. New York Times холодно констатирует: производство в Германии может сократиться на 15 %, в ЕС в целом - на 11 % . Канцлер Мерц, впрочем, лицемерно хвалит сделку - мол, "избежали эскалации". Но не обманывайтесь, министр финансов Германии признает, пошлины "вредят экономике".

Европа стала заложником американских интересов: инвестиции в 600 млрд долларов - это переливание кровь из умирающей экономики в растущую. Трамп же хвастает "крупнейшей сделкой в истории" - он знает, что выиграл войну, даже не начав ее.

Итог переговоров прост: ЕС сдался. Трамп получил деньги, рынки сбыта и новый рычаг давления на Россию через создание энергоблокады, Европа - рецессию, деиндустриализацию и официальную роль вассала. Как едко отмечено, Соглашение отражает дисбаланс сил.