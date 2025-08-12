Богодель: Беларусь не вписывается во внешнюю политику Запада, их интерес - наши отношения с Россией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a28708a-e25c-41dc-897f-1151d0c93900/conversions/6e690199-5cf8-4a4c-8ae9-0d329c337386-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a28708a-e25c-41dc-897f-1151d0c93900/conversions/6e690199-5cf8-4a4c-8ae9-0d329c337386-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a28708a-e25c-41dc-897f-1151d0c93900/conversions/6e690199-5cf8-4a4c-8ae9-0d329c337386-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a28708a-e25c-41dc-897f-1151d0c93900/conversions/6e690199-5cf8-4a4c-8ae9-0d329c337386-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американскому изданию Time. Однако итоговая публикация в западном издании существенно отличается от оригинального разговора.

Почему Запад искажает слова Лукашенко, как Беларусь сохраняет союз с Россией перед лицом санкций, рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

Андрей Богодель отметил, что не стоило ожидать чего-то другого. "Президент разложил все четко по полочкам: что собой представляет Европа, почему с ней не стоит договариваться, и что оттуда, исходя из ее действий, даже немножечко так попахивает, образно сказать", - сказал эксперт.

Беларусь всегда была и остается открыта к диалогу, единственной запретной темой для нас остается предательство. "Мы никому не разрешим стрелять в спину России. Нам предлагали поторговать дружбой с Россией. Но когда Президент сказал четкое "нет", интерес со стороны США стал спадать. Америка никогда не будет относиться к нам на равных, и Президент это понимает", - подчеркнул Андрей Богодель.