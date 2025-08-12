3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Богодель: Беларусь не вписывается во внешнюю политику Запада, их интерес - наши отношения с Россией
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американскому изданию Time. Однако итоговая публикация в западном издании существенно отличается от оригинального разговора.
Почему Запад искажает слова Лукашенко, как Беларусь сохраняет союз с Россией перед лицом санкций, рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".
Андрей Богодель отметил, что не стоило ожидать чего-то другого. "Президент разложил все четко по полочкам: что собой представляет Европа, почему с ней не стоит договариваться, и что оттуда, исходя из ее действий, даже немножечко так попахивает, образно сказать", - сказал эксперт.
Беларусь всегда была и остается открыта к диалогу, единственной запретной темой для нас остается предательство. "Мы никому не разрешим стрелять в спину России. Нам предлагали поторговать дружбой с Россией. Но когда Президент сказал четкое "нет", интерес со стороны США стал спадать. Америка никогда не будет относиться к нам на равных, и Президент это понимает", - подчеркнул Андрей Богодель.
Также он отметил, что у Беларуси и США совершенно разные политические интересы. Беларусь - часть Союзного государства, в которое также входит и Россия, которая сегодня воспринимается как экзистенциальная угроза для Запада. Мы входим в ОДКБ - это конкурент НАТО. Мы стремимся стать участниками БРИКС, а США и Запад не согласны с ее интересами. Поэтому Беларусь не вписывается во внешнюю политику Запада, их интерес - только наши отношения с Россией.