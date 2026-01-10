Богодель: Трамп сегодня хочет уничтожить полностью мысль о социалистических государствах

Трамп сегодня хочет уничтожить полностью любую зарождающуюся даже мысль о социалистических государствах или о каком-то коммунистическом будущем. Своим мнением в программе "Война и мир" поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Война и мир | Похищение Мадуро. Как США возвращают доктрину Монро? Операция США в Венесуэле стала шоком для мира: похищение президента Николаса Мадуро, бомбардировки Каракаса и захват ресурсов. Это не просто нефть, а удар по левым режимам Латинской Америки и проверка на прочность для России и Китая. - Почему Трамп нарушает все табу международного права и возвращает гегемонию США? - Как захват венесуэльской нефти и танкера связан с переговорами по Украине? - Что значит "неразбериха и бешенство" в мире и как это влияет на глобальную безопасность? 10.01.2026 16:52

По его словам, чтобы правильно понять, что сегодня происходит, надо обратиться к Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую они написали в ноябре 2025 года и обозначили для всех только 5 декабря. "Там определены приоритеты. Прежде всего по регионам приоритетом № 1 для США является западное полушарие. Доктрина Монро. В этой доктрине четко определено, что в принципе никаким иностранным государствам в западном полушарии делать нечего. И этому Америка сегодня четко следует, - отметил военный эксперт.

"Кто там говорил, что Соединенные Штаты сегодня на всякий случай не гегемон? Априори мы видим, США - это гегемон. И все его действия показывают на то, что на сегодняшний день Соединенные Штаты могут и творят все, что хотят. И по большому счету никто этому пока ничего противопоставить не может в силу различных обстоятельств".

Военный аналитик обратил внимание, что многие, говоря о Венесуэле, считают, что главное - это нефть. Но если прочитать внимательно доктрину Монро, то ресурсы, конечно, присутствуют и деньги очень важны, но самое главное - это левые у власти.

"Не надо забывать, что сегодня к власти в Соединенных Штатах пришли правые, скорее всего, даже ультраправые - МАГА (Make America Great Again), - напомнил Богодель. - США действуют в соответствии с новой доктриной. И то, что они предполагали начать именно с Венесуэлы, это неслучайно. Посмотрите, кому после Венесуэлы начал угрожать Дональд Трамп. Он начал угрожать Колумбии, Мексике и Кубе. А там везде находятся левые. Причем те руководители, которые страну нацеливают именно на социалистический строй, построение социального государства. Еще плюс Никарагуа. Вне всякого сомнения, до этой страны тоже доберутся".

