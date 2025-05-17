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Богодель: Украине нужно на государственном уровне осудить идеологию Майдана
Переговоры между Россией и Украиной должны начаться с обсуждения тех вопросов, на которых остановились в 2022 году. Таким мнением поделился замначальника факультета ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Чем примечательны переговоры в Стамбуле рассказал Андрей Богодель в "Актуальном интервью".
"Важен вопрос денацификации. В ее основе лежат законодательные акты и идеология Майдана, которая сегодня заложена в Украине. Надо на государственном уровне осудить эту идеологию и отменить законодательные акты, которые были приняты относительно русского языка и русскоязычных граждан", - отметил военный эксперт.
По мнению Андрея Богоделя, для заключения мирных соглашений важно исключить первопричины. Должно быть отсутствие военных баз, отсутствие возможности размещения иностранных баз, а также должен быть внеблоковый и неядерный статус Украины. "Под тем, что Украина будет внеблоковым государством должны подписаться США, Франция, Германия и Британия", - подчеркнул эксперт.