Богодель: Украине нужно на государственном уровне осудить идеологию Майдана

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Переговоры между Россией и Украиной должны начаться с обсуждения тех вопросов, на которых остановились в 2022 году. Таким мнением поделился замначальника факультета ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Чем примечательны переговоры в Стамбуле рассказал Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

"Важен вопрос денацификации. В ее основе лежат законодательные акты и идеология Майдана, которая сегодня заложена в Украине. Надо на государственном уровне осудить эту идеологию и отменить законодательные акты, которые были приняты относительно русского языка и русскоязычных граждан", - отметил военный эксперт.