Высший совет безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике. По последним данным, из-за бунтов погибли прокурор одного города и ряд правоохранителей, об этом сообщило руководство судебной власти.



Обещают, что участники беспорядков будут наказаны максимально строго. Уже более 10 дней Иран сотрясают массовые акции протеста. Соцсети заполнили кадры митингующих, которые орудуют в столице и других городах страны. Настроены они совсем немирно: жгут машины, мотоциклы, возводят баррикады.



Напомним, протесты начались по причине девальвации местной валюты, но уже перетекли в массовые погромы.