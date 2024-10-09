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Более 175 журналистов погибли с начала военных действий в секторе Газа от израильских ударов
Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офис правительства сектора.
"Число погибших среди журналистов, мужчин и женщин, возросло до 176 с начала израильской войны в секторе Газа", - отметили власти анклава.
В свою очередь вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его оператор, работающий в секторе Газа, Фади аль-Вахиди, получил пулевые ранения в грудь на севере сектора Газа, когда израильские военные открыли огонь по сотрудникам телеканала.
В начале августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его корреспондент и предыдущий оператор Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела в городе Газа.
В октябре 2023 года израильские военные также убили еще одного оператора "Аль-Джазиры" Самера Абу Дикку и тяжело ранили корреспондента телеканала Ваиля ад-Дахдуха.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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