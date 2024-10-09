Более 175 журналистов погибли с начала военных действий в секторе Газа от израильских ударов

Более 175 журналистов погибли в палестинском секторе Газа от израильских ударов с начала военных действий осенью 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офис правительства сектора.

"Число погибших среди журналистов, мужчин и женщин, возросло до 176 с начала израильской войны в секторе Газа", - отметили власти анклава.

В свою очередь вещающий из Катара телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его оператор, работающий в секторе Газа, Фади аль-Вахиди, получил пулевые ранения в грудь на севере сектора Газа, когда израильские военные открыли огонь по сотрудникам телеканала.

В начале августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что его корреспондент и предыдущий оператор Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате направленного против них израильского обстрела в городе Газа.

В октябре 2023 года израильские военные также убили еще одного оператора "Аль-Джазиры" Самера Абу Дикку и тяжело ранили корреспондента телеканала Ваиля ад-Дахдуха.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.