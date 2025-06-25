Более 20 человек погибли в Газе в результате атаки Израиля

Минимум 21 человек погиб в течение ночи в секторе Газа в результате ударов армии Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильская авиация нанесла удары по палаточному лагерю для перемещенных лиц в городе Газа на севере палестинского анклава, а также по его центральным районам.