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Более 20 человек погибли в Газе в результате атаки Израиля
Минимум 21 человек погиб в течение ночи в секторе Газа в результате ударов армии Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, израильская авиация нанесла удары по палаточному лагерю для перемещенных лиц в городе Газа на севере палестинского анклава, а также по его центральным районам.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.