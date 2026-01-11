Более 20 тыс. человек в Австралии остались без света из-за циклона

Шторм обрушился на восточное побережье. Мощный ветер и ливни повредили линии электропередачи и инфраструктуру. Власти предупреждают об угрозе наводнений в регионе на ближайшие двое суток.

Удивительно, но на другом конце страны, на юго-западе, бушует другая стихия. Там продолжается экстремальная жара, которая вызвала масштабные лесные пожары. В штате Виктория из-за этого уже погиб как минимум один человек, по разным оценкам, разрушено более 300 строений. Уровень опасности там высшей категории.