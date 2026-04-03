Более 40 стран в Лондоне потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

Участники встречи по открытию Ормузского пролива в Лондоне призвали Иран к обеспечению беспрепятственного транзита судов. Онлайн-консультации прошли под председательством главы британского МИД с участием представителей более чем 40 стран и международных организаций.

Обсуждались пути дипломатического и экономического давления на Иран, в том числе через ООН. Не исключается введение санкций против Терегана.

Планируется также взаимодействие с Международной морской организацией для восстановления судоходства в регионе.