Более 40 стран в Лондоне потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

Участники встречи по открытию Ормузского пролива в Лондоне призвали Иран к обеспечению беспрепятственного транзита судов. Онлайн-консультации прошли под председательством главы британского МИД с участием представителей более чем 40 стран и международных организаций.

Обсуждались пути дипломатического и экономического давления на Иран, в том числе через ООН. Не исключается введение санкций против Терегана.

Планируется также взаимодействие с Международной морской организацией для восстановления судоходства в регионе.

В Иране меж тем сообщили, что Ормузский пролив будет закрыт для США и Израиля еще на очень длительный срок. Обе страны Тегеран намерен изгнать из региона Ближнего Востока, заявили в Исламской Республике.

