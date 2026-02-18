Более 6 млн страниц разврата - как Эпштейн построил свою извращенную империю

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bd5a8ce-4b50-4cd2-9cd6-d43dbc9813bc/conversions/7798c457-bb4e-421f-87e5-0c2fb0b4b2d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bd5a8ce-4b50-4cd2-9cd6-d43dbc9813bc/conversions/7798c457-bb4e-421f-87e5-0c2fb0b4b2d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bd5a8ce-4b50-4cd2-9cd6-d43dbc9813bc/conversions/7798c457-bb4e-421f-87e5-0c2fb0b4b2d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bd5a8ce-4b50-4cd2-9cd6-d43dbc9813bc/conversions/7798c457-bb4e-421f-87e5-0c2fb0b4b2d1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Точного числа политиков и знаменитостей в файлах Эпштейна нет, потому что это не список, а огромный архив - более 6 млн страниц, документов, электронных писем, фото, видео. Если делать примерные подсчеты, то высокопоставленных и очень известных фигур около 150. Несколько десятков политиков и государственных деятелей, около сотни представителей шоу-бизнеса. А всего в записной книжке контактов Эпштейна более 1,7 тыс. имен. Дело в том, что судья разрешила обнародовать около двух сотен имен. Остальные в выложенных документах замазаны черным.

Кто же такой Джеффри Эпштейн, помимо того, что он считается умершим? Это человек, который построил одну из самых извращенных империй современности, миллиардер без официальной работы, владелец частного острова, личного самолета с говорящим названием "Лолита-экспресс" и сети особняков, где несовершеннолетних превращали в секс-рабынь для мировой элиты.

Вот, что рассказывает одна из его жертв. Ей было всего 16, когда она родила от Эпштейна дочь. Девочку у матери отняли сразу после рождения. Она больше никогда не видела этого ребенка. Случаи, когда женщин использовали как человеческий инкубатор, не единичны. В их показаниях Эпштейн был одержим идеей бессмертия через гены. Он мечтал максимально распространить их, консультировался с учеными насчет планов оплодотворить пару десятков молодых женщин на своем огромном ранчо в Нью-Мексико.

С пугающей регулярностью встречается фамилия Клинтонов, то есть экс-президента США Билла Клинтона и его жены и политика Хиллари. В файлах есть фотографии, где бывший хозяин Белого дома расслабленно нежится в ванне и бассейне на вилле финансиста, а также данные о его перелетах на печально известном "Лолита-экспресс". Официально представители Клинтона признают лишь четыре перелета в начале нулевых. Однако СМИ настаивают, на самом деле их было более 20. Причем иногда без сопровождения секретной службы, что для экс-президента как минимум странно.

Но одна из самых скандальных странностей - картина, висевшая в доме Эпштейна. На ней Билл Клинтон был изображен в женском платье и на каблуках, что породило множество слухов и домыслов об истинном характере их дружбы.

В переписке Эпштейна рядом с Клинтоном всплывает и имя Моники Левински. Эпштейн коллекционировал и компромат на своих высокопоставленных друзей. Есть информация, что происходящее в спальнях острова записывалось на скрытые камеры. Однако эти файлы пока не обнародованы. Когда архивы легли на стол Конгресса, Клинтоны попытались уйти глухую оборону. Они пять месяцев игнорировали повестки, но под давлением фактов супруги дрогнули. В феврале Хиллари и Билл Клинтон согласились все же сесть перед комитетом Конгресса. Причем теперь они настаивают на публичных слушаниях, обвиняя республиканцев в желании устроить "суд Линча" за закрытыми дверями.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон дружил с Эпштейном задолго до прихода в Елисейский дворец. В переписке 2018 года финансист хвастался, что Макрон обращался к нему за советом почти по всем вопросам, включая институты, политику и науку. Самая пикантная деталь обнаружилась в обсуждении бойфренда Макрона. Эпштейн намекает, что у него и другой компромат на французского политика.

Однако самое шокирующее из парижских контактов - фигура Фабриса Эйдана, дипломата, представлявшего Францию в ООН. Еще в 2013 году на Эйдана было заведено дело за просмотр детской порнографии. И при этом дипломат продолжал работать. Более того, впоследствии он перешел в ЮНЕСКО. Французские спецслужбы пытаются гасить пожар. Они заявили, что часть компромата - фейки. Заметим, что даже если всего часть правда, то все равно этого достаточно, чтобы у французского истеблишмента волосы встали дыбом.

Бывший посол Британии в США Питер Мандельсон в файлах Эпштейна фигурирует и на фото. Это именно он в нижнем белье разговаривает с женщиной в спальном халате в парижской квартире Эпштейна. Он открытый гомосексуалист, носит прозвище "Лорд Ада". Мандельсон летал на самолете Эпштейна, получал от него финансовые подарки и продолжал общение с ним даже после того, как Эпштейн получил первый срок за вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Политик и чиновник обвиняются в передаче Эпштейну конфиденциальной правительственной информации. Например, 9 мая 2010 года он написал Эпштейну: "Источники сообщают о пакете помощи в 500 млрд евро. Почти готово". За день до официального объявления. Связи с Эпштейном стали для него фатальными. В феврале 2026 года он ушел из Лейбористской партии и Палаты лордов, а полиция проводит обыски в его домах в Лондоне и Уилтшире.

Премьер-министр Великобритании Кир Старнер чуть не дошел до отставки. Местные политики призвали его это сделать, обвиняя в потере доверия и позоре для страны. Ведь это именно он назначал Мандельсона послом США, зная как минимум из публичных источников о его связях с Эпштейном.

Новые детали о Мандельсоне вынудили покинуть свои посты ключевых соратников Стармера. Морган МакКуинси и Тим Аллен взяли на себя ответственность за это назначение. Стармер публично извинился, но власть не отдал. Тем не менее, давно ходят слухи, что это именно он, будучи министром внутренних дел, покрывал многочисленные дела по растлению детей своего друга Мандельсона.

Что-то явно прогнило в британском королевстве. Политические элиты страны то и дело попадают в скандалы и уголовные дела, связанные с делами наподобие Эпштейна. Например, Сирил Смит. На протяжении десятилетий он был членом парламента от либеральной партии Великобритании, а еще насильником, педофилом и, вероятно, убийцей. Об этом знали все члены британского парламента. На Смита поступило 144 жалобы от жертв, возраст которых начинался от 8 лет. Все попытки привлечь его к ответственности были заблокированы. Кстати, имя его адвоката было Кир Стармер. Сирил Смит умер, не понеся никакого наказания. Как и Джеймс Уилсон Винсент Сэвил. Ведущий на BBC был личным другом принца Чарльза и получил от него рыцарское звание. В опубликованном Скотланд-Ярдом докладе об итогах расследования говорится о 214 сексуальных преступлениях, из них 34 - изнасилования. На данный момент речь идет уже о доказанных 168 жертвах сэра Сэвила из общего числа в 450. Ими становились в основном незнающие защиты дети, пациенты больниц для бедных, обитатели приютов, тюрем для несовершеннолетних. Он также умер, не понеся никакого наказания.

Еще один высокопоставленный пример - Эдвард Хит, занимавший в 1970-е годы пост премьер-министра Великобритании. Он вошел в историю как фигура, вокруг которой разгорелся самый громкий скандал о педофилии в высших эшелонах власти. По данным расследования журналистов и полиции, он использовал свою яхту для вывоза несовершеннолетних детей в море, где подвергал их насилию, а потом топил. Дело Хита стало символом глубокого кризиса доверия к британским институтам. В сокрытии преступлений подозревались государственные органы, полиция и спецслужбы, которые глушили дела против влиятельного политика. Хит умер, так и не дождавшись суда.

У Эпштейна были не только женщины-жертвы, но и женщины-подельницы. Они помогали ему завлекать людей в ловушки. Гислейн Максвелл, младшая дочь медиамагната Роберта Максвелла, чья империя рухнула после его загадочной смерти в 1991 году - он упал с яхты. Ключевая фигура в сети Эпштейна, она фактически была его правой рукой. Максвелл скрывалась год после ареста Эпштейна и была арестована только в 2020-м. Она обвинялась в вербовке, груминге и торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации. Сейчас Максвелл отбывает 20-летний срок. Ожидаемая дата освобождения - 2037 год.

9 февраля она появилась по видео на закрытом допросе комитета по надзору Палаты представителей США, где в основном использовала пятую поправку - возможность не свидетельствовать против себя. Через адвоката она предложила сделку - дать показания в обмен на помилование от президента Трампа.

В орбиту скандалов файлов Эпштейна попало и множество влиятельных бизнесменов. Один из них - миллиардер Билл Гейтс. Эпштейн пишет, что Гейтс заразился венерическими заболеваниями после связи с девушками, заразил свою жену и просил Эпштейна помочь скрыть это. Женщине тайно давали антибиотики как лекарство. Сам миллиардер не стал подтверждать это, а в интервью австралийскому телеканалу заявил, что сожалеет о каждой минуте, проведенной с Эпштейном. Бывшая жена Гейтса, Мелинда Френч-Гейтс, публично призвала его ответить на вопросы, назвав публикацию документов напоминанием о самом болезненном периоде их брака, который закончился разводом в 2021 году.

В череде мрачных откровений, которые продолжают сочиться из архивов по делу Джеффри Эпштейна, особняком стоит одна леденящая душу деталь - это заказ на поставку 330 галлонов серной кислоты к нему на печально известный остров. Они были заказаны 6 декабря 2018 года. И эта дата заставляет содрогнуться. Это был тот самый день, когда ФБР официально возобновила расследование в отношении Эпштейна. Серная кислота является одним из немногих веществ способных полностью уничтожить органические ткани, включая кости и ДНК.

"Мы представляем более 3 млн страниц, включая более 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. изображений. В общей сложности это означает, что Министерство юстиции представило приблизительно 3,5 млн страниц в соответствии с законом. Несколько слов о видеозаписях и изображениях. 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. изображений. Это не только видео и изображения, снятые господином Эпштейном или кем-то из его окружения. Они включают в себя большое количество коммерческой порнографии и изображений, изъятых с устройства Эпштейна, на которые он не снимал или которые не снимал кто-то из его окружения", - заявил заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш.