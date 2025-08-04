Большинство соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали вину

Один из участников процесса сообщил, что большая часть соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали свою вину в суде, пишет РИА Новости.

"Частично признали вину больше половины из 15 соучастников",- сказал собеседник агентства.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта. Первые трое сегодня в суде признали вину полностью, четвертый - частично, сообщил ранее РИА Новости один из участников процесса.