Бойкот "Евровидению" из-за участия Израиля объявили сразу пять стран
Автор:Редакция news.by
Пять стран отказались принимать участие в конкурсе "Евровидение-2026" из-за допуска Израиля. Об этом сообщает телеканал France 24.
Бойкот конкурсу объявили Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. "Война Израиля в секторе Газа вынудила пять стран отказаться от участия в музыкальном мероприятии", - отмечается в публикации.
Кроме того, государственные телерадиокомпании Испании, Ирландии и Словении заявили, что не будут транслировать проходящий на этой неделе в Вене 70-й конкурс "Евровидение".
СМИ называют этот бойкот "крупнейшим за всю историю конкурса".
Фото из архива Reuters