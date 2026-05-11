Бойкот "Евровидению" из-за участия Израиля объявили сразу пять стран

Пять стран отказались принимать участие в конкурсе "Евровидение-2026" из-за допуска Израиля. Об этом сообщает телеканал France 24.

Бойкот конкурсу объявили Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. "Война Израиля в секторе Газа вынудила пять стран отказаться от участия в музыкальном мероприятии", - отмечается в публикации.

Кроме того, государственные телерадиокомпании Испании, Ирландии и Словении заявили, что не будут транслировать проходящий на этой неделе в Вене 70-й конкурс "Евровидение".

СМИ называют этот бойкот "крупнейшим за всю историю конкурса".