Британский премьер Кир Стармер не намерен покидать свой пост

Британский премьер Кир Стармер в отставку не собирается. Хотя ранее агентство Bloomberg считало дни до его отставки, уверяя, что премьер может пасть в течение недели.

А за что уходить? За то, что в свое время назначил послом в США приятеля Эпштейна - Питера Мандельсона. Его фото в неглиже красуется в выложенных материалах дела, уличающих покойного финансиста и гостей его острова во множестве преступлений.

Это вызвало настоящий скандал в Англии. Эпштейн, кстати, в тот же день, когда ФБР начало расследование о торговле детьми, зачем-то заказал на свой остров 330 галлонов серной кислоты. По данным агентства, часть депутатов-лейбористов в шоке, что Стармер еще у власти. Народ тоже.

Согласно свежему исследованию YouGov, свыше 50 % жителей Соединенного Королевства уверены, что Стармеру пора уходить.