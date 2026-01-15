Брюссель хочет быть главным дирижером, но пока выходит лишь шумный хор - каждый поет свою партию

Раскол в отношениях США и ЕС становится очевидным. И как раз Гренландия - очередной камень преткновения. Нападение США на остров означало бы "конец НАТО", предупреждает Politico.

Брюссель даже готовится наложить санкции на крупные американские технологические компании и банки, если Вашингтон не откажется от претензий на остров.

В Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновить диалог с Россией. Об этом ранее заявил президент Франции, его поддержала и премьер Италии. Но происходит это не потому, что взгляды изменились.

Евросоюз паникует из-за риска оказаться "лишним" в будущей архитектуре безопасности, которую, похоже, Вашингтон готов строить без оглядки на Брюссель. Страх перед непредсказуемостью Дональда Трампа - особенно в контексте его заявлений о НАТО, Гренландии и "европейской слабости" - стал сильнее страха перед Кремлем.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Европа занимает с точки зрения иерархии геополитического мышления Трампа, пожалуй, предпоследнее место. Ниже только Антарктида. Трампа интересует Северная Америка, Южная Америка, Ближний Восток, Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. Трампа, как выясняется, интересует Африка, но не интересует совершенно Европа. И вот в этой ситуации Европа осталась у разбитого корыта, в буквальном смысле этого слова. Тактика Трампа состоит в том, чтобы сбросить весь пассив, все расходы на Европу, отказаться от каких бы то ни было обязательств".

На фоне этих тревог в Брюсселе вновь обсуждают идею назначения спецпредставителя ЕС по Украине. По данным Politico, несколько стран Евросоюза оказывают давление на руководство ЕС по этому вопросу, поскольку опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной. Журналисты уточняют: это "беспрецедентный шаг, который ознаменует серьезный сдвиг". Но раскол внутри самого сада европейского настолько глубок, что даже согласование кандидатуры превращается в разборки.

Еще недавно Марио Драги предлагал Европе новый "план" спасения экономики - 800 млрд евро инвестиций в передовые отрасли, чтобы хоть немного догнать Китай и США. Полтора года спустя план так и остался в бюрократическом болоте. Теперь бывшего главу ЕЦБ прочат уже в дипломаты. Мол, пусть попробует спасти не экономику, а переговорный процесс вокруг Украины. Помимо Драги, на горизонте маячит Александр Стубб - президент Финляндии, которому когда-то не удалось договориться даже с Трампом. А еще Кая Каллас - главный брюссельский ястреб, которая опасается, что ее оставят без роли.

Александр Кориненко, политолог (Молдова)

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Они бы хотели видеть более жесткого переговорщика. Кто-то хочет - более мягкого или прагматичного. И с этим, конечно же, будут огромные проблемы. Даже если спецпредставителя выберут на уровне Европейской комиссии или парламента, Еврокомиссия внесет в Европарламент, они проголосуют, не факт, что, допустим, тот же Будапешт согласится с позицией спецпредставителя ЕС. Европейская бюрократия очень сильно загнала себя в эти рамки, а машина Евросоюза неповоротлива. Мы можем год ждать некоторых решений ЕС, пока они все это пройдут, переведут на все языки Евросоюза. То есть, это очень сложно. Конечно же, европейцы очень поздно опомнились, зная о своей неповоротливой бюрократической машине".

Европейская элита наконец поняла, что осталась за бортом переговоров и хочет вернуться в игру. Но даже назначение спецпредставителя превращается в затяжной сериал с элементами комедии.