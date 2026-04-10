Брюссель раскачивает венгерское стабильное общество накануне выборов - ситуация накаляется
Автор:Редакция news.by
В Венгрии накаляется ситуация накануне парламентских выборов. Они пройдут в воскресенье, 12 апреля. И главная интрига кампании - сможет ли либеральная пробрюссельская партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победить правящих консерваторов и сместить Виктора Орбана.
Опросы показывают: Мадьяр немного опережает, но есть ряд неопределившихся, и именно от них зависит исход выборов.
По словам Орбана, его противники намерены захватить власть любым путем. Лидеры в Евросоюзе не скрывают, что видят в нем угрозу европейскому единству. Одни называют Орбана российским шпионом, другие - американским агентом. Сам премьер не скрывает вражды с евробюрократами и властями Украины.