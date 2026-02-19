"Буря в пустыне - 2": США перебросили к Ирану крупнейшие силы со времен вторжения в Ирак

За минувшие сутки США перебросили к Ирану более 50 истребителей. А 19 февраля стало известно о прибытии в регион двух американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США.

Этот факт некоторые западные аналитики рассматривают как один из последних "недостающих элементов", необходимых для американской военной операции против Исламской Республики. При этом обе стороны заявляют о некоем прогрессе на переговорах в Женеве. Зачем тогда Штатам все эти воинственные жесты? И причем здесь иракская "Буря в пустыне" 35-летней давности?

"Быть ли большой войне в Иране?" - сегодня этот заголовок не просто возглавляет топы мировых СМИ, он буквально пульсирует на экранах смартфонов по всему миру, вызывая зловещее дежавю.

Факт 35 лет назад, 17 января 1991 года, телеканал CNN показал "чистую" войну в прямом эфире. Операция "Буря в пустыне" стала первым военным конфликтом, который транслировался фактически в режиме нон-стоп.

Операция "Буря в пустыне" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9713bf54-a495-4653-836f-1cf0fac515d5/conversions/a2bd20ef-7fe1-4c76-b070-a51d16747e9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9713bf54-a495-4653-836f-1cf0fac515d5/conversions/a2bd20ef-7fe1-4c76-b070-a51d16747e9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9713bf54-a495-4653-836f-1cf0fac515d5/conversions/a2bd20ef-7fe1-4c76-b070-a51d16747e9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9713bf54-a495-4653-836f-1cf0fac515d5/conversions/a2bd20ef-7fe1-4c76-b070-a51d16747e9c-xl-___webp_1920.webp 1920w Операция "Буря в пустыне"

Пока другие сети отключались после авиаударов по иракским телецентрам, CNN продолжал вещание через выделенную линию до Иордании. Пентагон мастерски это использовал: зрители видели графику, видели летящие ракеты, но почти не видели хаоса и жертв.

Журналисты вместе с генералами по указке из Белого дома создали иллюзию "чистой войны", став инструментом мягкой силы США. Прямые репортажи из Багдада и с места событий подавались под выгодным углом и напрямую влияли на мировое общественное мнение, чем, впрочем, пытаются заниматься и сегодня.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Соединенные Штаты в своем стиле, который не меняется от президента к президенту, и это их абсолютно рабочая схема: они пытаются опять сделать из себя Капитана Америка, который будет спасать мир от страшного Ирана. Раньше они спасали мир от страшного Ирака, недавно они спасли мир от страшной Сирии. И это будет именно по такой схеме неоднократно прорабатываться, потому что это работает. Сейчас они нам объясняют, что Иран небезопасен, потому что он готовит и разрабатывает свою ядерную программу".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e571dad4-16a0-49fe-aa1e-f20008286581/conversions/6af6b2d3-e547-4696-bd50-a27db636f0ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e571dad4-16a0-49fe-aa1e-f20008286581/conversions/6af6b2d3-e547-4696-bd50-a27db636f0ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e571dad4-16a0-49fe-aa1e-f20008286581/conversions/6af6b2d3-e547-4696-bd50-a27db636f0ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e571dad4-16a0-49fe-aa1e-f20008286581/conversions/6af6b2d3-e547-4696-bd50-a27db636f0ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Успех "Бури в пустыне" принес США чувство "пагубной гордыни". Та военная кампания, которая завершилась за 41 день, стала мощным толчком, который фундаментально трансформировал американскую внешнюю политику на десятилетия вперед. И создала новый кодекс поведения США на мировой арене - откровенная агрессия против неугодных государств.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"США скорее занимают позицию диктатора: они пытаются навязать Ирану, как и многим другим державам в мире, ограничение суверенитета, выполнение ультимативных требований США без учета реальных интересов страны и реальных желаний ее граждан. В частности, от Ирана требуют фактически пересмотреть свою конституцию и отказаться от сотрудничества с большинством партнеров в регионах. То есть перестать мешать агрессивной политике США и Израиля в регионах. Совершенно очевидно, что здесь базы для диалога нет. Фактически США угрожают Ирану оружием и требуют капитуляции, а Иран пытается отстоять свой суверенитет. Как бы мы ни относились к его правительству и режиму, но правительство и народ Ирана имеют право сами выбирать будущее своей страны без учета хотелок США".

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb163870-0487-4be3-b83b-c19a1fb64086/conversions/aa85d684-043a-4afd-aeee-eea866c4de90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb163870-0487-4be3-b83b-c19a1fb64086/conversions/aa85d684-043a-4afd-aeee-eea866c4de90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb163870-0487-4be3-b83b-c19a1fb64086/conversions/aa85d684-043a-4afd-aeee-eea866c4de90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb163870-0487-4be3-b83b-c19a1fb64086/conversions/aa85d684-043a-4afd-aeee-eea866c4de90-xl-___webp_1920.webp 1920w

СМИ рапортуют: США стягивают на Ближний Восток крупнейшие силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Здесь уже истребители F-35 и F-22, самолеты управления и свежие расчеты ПВО. К авианосцу, который уже дежурит на месте, через Средиземное море спешит второй - оба под завязку загружены палубной авиацией.

Параллельно в полную боевую готовность привел свою армию Израиль. Американские чиновники подтверждают, что накопленных сил теперь достаточно, чтобы при необходимости развернуть масштабную и долгую воздушную операцию против Ирана. Американские СМИ наперебой твердят: удар может быть нанесен уже в субботу, 21 февраля.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):

"Вероятность нанесения удара крайне высока. Это связано с тем, что США первоначально туда отправили одну авианосную ударную группу, которую позже отвели от берегов Ирана в Аравийское море. Затем туда отправили новейший американский авианосец "Джеральд Рельфорд" в сопровождении кораблей, которые прибудут в Средиземное море. Таким образом, создаются две военно-морские группировки - в Аравийском и Средиземном морях, которые предназначены для нанесения ударов по территории Ирана. По некоторым оценкам специалистов, с учетом авиации, прибывшей на территорию Израиля и других стран на Ближнем Востоке, общее количество крылатых ракет, которые могут быть применены по Ирану, составляет свыше 600 единиц".

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8bb5df-c526-4ddc-923c-95657d641609/conversions/16b7d838-4285-4536-b3c7-11402664e03c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8bb5df-c526-4ddc-923c-95657d641609/conversions/16b7d838-4285-4536-b3c7-11402664e03c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8bb5df-c526-4ddc-923c-95657d641609/conversions/16b7d838-4285-4536-b3c7-11402664e03c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c8bb5df-c526-4ddc-923c-95657d641609/conversions/16b7d838-4285-4536-b3c7-11402664e03c-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным NYT, в список потенциальных целей включены не только ядерные объекты, но и склады баллистических ракет, а также штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции. Источники издания указывают, что десятки самолетов-заправщиков уже переброшены на передовые позиции, а это ключевой индикатор подготовки к длительным авиационным операциям.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам:

"Это такая большая проблема для всего мира, если не сказать, что она просто может стать непреодолимой. Здесь шаг за шагом могут начаться конфликты, которые приведут к ядерной катастрофе. Я не уверен, что одними ракетными обстрелами и бомбежками можно решить проблему Ирана для американцев, нужна наземная операция в любом варианте. А смогут ли американцы провести наземную операцию в Иране? Я не думаю, что это будет легкая прогулка. Иранцы - мужественный народ с огромной историей, которые умеют защищаться и защищать свою Родину".

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf21c505-44e0-4c6e-979b-81a87d261c5a/conversions/37a5547b-3cb5-4e2e-8d5f-5413fcbf9a97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf21c505-44e0-4c6e-979b-81a87d261c5a/conversions/37a5547b-3cb5-4e2e-8d5f-5413fcbf9a97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf21c505-44e0-4c6e-979b-81a87d261c5a/conversions/37a5547b-3cb5-4e2e-8d5f-5413fcbf9a97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf21c505-44e0-4c6e-979b-81a87d261c5a/conversions/37a5547b-3cb5-4e2e-8d5f-5413fcbf9a97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впрочем, финального решения еще нет. В Белом доме заявляют, что для Дональда Трампа дипломатия все еще остается приоритетным вариантом в отношениях с Ираном. Для кого-то это, возможно, звучит странно с учетом плывущих на Ближний Восток авианосцев, однако пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт противоречий не видит.

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Что ж, есть много аргументов, которые можно привести в пользу нанесения удара по Ирану. Однако президент всегда был предельно ясен в том, что дипломатия всегда является его первым вариантом в отношении Ирана или любой другой страны по всему миру. Ирану было бы очень мудро заключить сделку с президентом Трампом".

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66adabb2-f3c4-40aa-ba0e-55c84cb3413b/conversions/6f42a880-707f-4e6c-b828-d89f3e1edd1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66adabb2-f3c4-40aa-ba0e-55c84cb3413b/conversions/6f42a880-707f-4e6c-b828-d89f3e1edd1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66adabb2-f3c4-40aa-ba0e-55c84cb3413b/conversions/6f42a880-707f-4e6c-b828-d89f3e1edd1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66adabb2-f3c4-40aa-ba0e-55c84cb3413b/conversions/6f42a880-707f-4e6c-b828-d89f3e1edd1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом ранее стороны заявляли о некоем прогрессе на переговорах в Женеве, которые, к слову, наблюдатели называют скорее ширмой. Ведь для того чтобы легитимизовать удар по такой крупной региональной силе, как Иран, западным медиа и правительству недостаточно просто заявить о "плохом режиме" - требуется каскадная информационная кампания. В ней создается образа врага, с которым "невозможно договориться". Плюс регулярные вбросы: мол, Ирану осталось всего ничего до создания ядерной бомбы. И это вопреки заявлениям официального Тегерана, что это не так, и его готовности допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты.

Не стоит забывать и про проплаченные Западом протесты и их освещение западными СМИ. Но Штатам стоит понять, что сегодня "шаблон 1991 года" уже не сработает: тогда мир верил картинке CNN безоговорочно, теперь же доверие к традиционным медиа подорвано.