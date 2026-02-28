"Быстрого решения не будет": Тиханский предупредил о долгосрочности конфликта США и Израиля с Ираном

Мир в очередной раз столкнулся с серьезной эскалацией насилия на Ближнем Востоке. США совместно с Израилем нанесли массированный ракетный удар по Ирану, фактически проигнорировав нормы международного права. О том, что стоит за этим решением и к чему приведет новая вспышка конфликта, рассказал военно-политический аналитик Александр Тиханский.

По словам эксперта, случившееся нельзя назвать неожиданным - это давно отработанная стратегия Вашингтона.

"Старая тактика американцев: вести переговоры, и когда положительные тенденции только начинают намечаться, тут же прекращать их военными действиями. Точно так же было в июне 2025 года. Но тогда США только участвовали в операции Израиля против Ирана. На сегодняшний день это полноценное участие в совместной операции", - отметил Александр Тиханский.

Аналитик подчеркнул, что официальные предлоги - ядерная программа, ракетная промышленность - лишь ширма для настоящих целей.

Самое главное - завоевание контроля и переустройство Ближнего Востока в интересах Израиля и США. Александр Тиханский

Эксперт проводит параллели с ситуацией в Ираке 1980-х и 1990-х годов, отмечая, что по силам и средствам, которые США сосредоточили вокруг Ирана, ситуация близка к крупномасштабной и долгосрочной войне.

"Все ждали войну. Она, как всегда, началась неожиданно. Но итог один - начавшиеся боевые действия", - констатировал аналитик.

Ключевой вопрос сейчас - насколько далеко зайдет эскалация. Пока удары наносятся исключительно с воздуха, но эксперт не исключает развития событий по худшему сценарию.

Тегеран не остался в долгу. По данным источников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и агентства Tansim, Иран расширяет перечень целей для ответных ударов. Под прицелом оказались ключевые американские и союзные базы по всему Персидскому региону.

список целей Ирана на 28 февраля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb64f6c9-7651-4e91-9ea1-5d8c6c141188/conversions/2d8887d2-87f1-4a3a-9789-337835899f65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb64f6c9-7651-4e91-9ea1-5d8c6c141188/conversions/2d8887d2-87f1-4a3a-9789-337835899f65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb64f6c9-7651-4e91-9ea1-5d8c6c141188/conversions/2d8887d2-87f1-4a3a-9789-337835899f65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb64f6c9-7651-4e91-9ea1-5d8c6c141188/conversions/2d8887d2-87f1-4a3a-9789-337835899f65-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Иран предупреждал, что удары будут наноситься везде, где находятся американские базы и куда достанут его ракеты. Об этом знали все, в том числе и недружественные Ирану страны. Но эскалация будет идти волнами", - спрогнозировал Александр Тиханский.

Аналитик обращает внимание на заявления Министерства обороны Израиля: дата нападения была согласована еще за две недели до ударов. Это подтверждает, что атака не стала спонтанной реакцией на провал переговоров, а была тщательно спланирована.

Что касается распределения ролей, то, по мнению эксперта, Израиль больше сосредоточится на ударах по пусковым установкам баллистических ракет и точкам ПВО. США же возьмут на себя командные пункты, центры принятия решений, ядерные объекты и заводы ракетостроения.

"Это будет старая стратегия США: четыре дня ударов - перерыв - четыре дня ударов. Такая группировка требует массированного снабжения боеприпасами", - пояснил Александр Тиханский.

флаги США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd460b49-ed97-4163-897d-8e8c293a002b/conversions/6e781b12-92a8-4135-a283-8a02f167babf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd460b49-ed97-4163-897d-8e8c293a002b/conversions/6e781b12-92a8-4135-a283-8a02f167babf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd460b49-ed97-4163-897d-8e8c293a002b/conversions/6e781b12-92a8-4135-a283-8a02f167babf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd460b49-ed97-4163-897d-8e8c293a002b/conversions/6e781b12-92a8-4135-a283-8a02f167babf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из ключевых вопросов - как ситуация повлияет на мировой нефтяной рынок. Иран контролирует Ормузский пролив - важнейшую транспортную артерию, через которую проходит значительная часть нефтяных поставок.

"Когда Иран официально заявит, что Ормузский пролив перекрыт и все суда в этом районе - военные цели, это будет означать прекращение нефтяной логистики. Цена на нефть поднимется до 80-90 долларов за баррель", - отметил аналитик.

Эксперт уверен, что быстрого решения конфликта не будет: "Основная цель - смена политического режима в Иране. Но в долгосрочном плане это нереальная задача. Быстро США и Израиль ничего не решат, а ценовая турбулентность сильно ударит по всему мировому рынку".