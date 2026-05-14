Че за?.. Очередные громкие разборки вокруг Зеленского и его команды. Кто главный выгодополучатель?

В политических кругах Украины и среди оппозиционных структур, базирующихся в Европе, разгораются масштабные коррупционные скандалы. В центре внимания - как представители киевской власти, так и те, кто позиционирует себя борцами с "последним диктатором Европы". Сливы, расследования и признания бывших соратников указывают: режим на Банковой трещит по швам.

Но почему сейчас, и кто за всем этим стоит? Ответы на эти вопросы знают авторы подкаста "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

Ситуация на Банковой: Ермак и Зеленский под давлением

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которого еще недавно прочили в преемники ЗЕ и чуть ли не реального управленца страной, внезапно оказался под мощным прессингом. НАБУ и САП заявили о факте отмывания денег. Главное обвинение - коррупция при строительстве коттеджного поселка "Династия" для избранных.

Ключевые цифры скандала:

Ермаку инкриминируют отмывание 460 млн гривен (около 10,5 млн долларов), в рамках организованной преступной группы. По версии следствия, эти средства были легализованы через проект строительства элитного жилого комплекса "Династия" в Киевской области.

11 мая Ермаку официально предъявили обвинения, а 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 140 млн гривен (около 3 млн долларов).

При этом в медиа активно обсуждают: у Ермака якобы "грошей нема", кроме тех, что указаны в декларации. Аналитики прямо называют происходящее инструментом давления западных кураторов, недовольных тем, как Банковая использует выделяемую помощь.

Разоблачения экс-пресс-секретаря Юлии Мендель

Одновременно с делом Ермака в медиапространство выплеснулось сенсационное интервью Юлии Мендель - бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, работавшего в ближайшем его окружении. Она рассказала Такеру Карлсону шокирующие подробности того, что творилось и творится на Банковой.

"Когда на Донбассе уже шла война, он проводил время в Крыму - курил травку с друзьями из "Квартала 95", обустраивался там и наслаждался жизнью. И его совершенно не волновало, что Россия уже аннексировала Крым. Я общалась с его помощником, который ставил ему окна в доме. Все они говорят о кокаине, - рассказала Юлия Мендель. - Каждый раз, когда мы готовились к интервью, я читала заметки, объясняла, кто журналист, что нужно сказать, какие будут вопросы. Честно говоря, он не любит читать. Он скорее предпочитает слушать. А потом он уходил минут на 15 в ванную. Меня всегда удивляло, что оттуда он выходил другим человеком. Правда, совсем другим - бодрым, готовым говорить что угодно".

А вот еще несколько заявлений, которые сделала Юлия Мендель в этом интервью:

Зеленский постоянно повторял: "Украина не готова к демократии" и "Диктатура - это порядок".

Он требовал "геббельсовской пропаганды": "Мне нужна тысяча говорящих голов, которые будут вещать о позитиве - и люди поверят".

Зеленский лично одобрял схемы отмывания денег через Министерство социальной политики (ведомство, отвечающее за пенсии).

Окружение Зеленского брало огромные откаты с государственных программ. Когда одному из министров указали, что "уже слишком много берут", Зеленский улыбнулся и ответил: "Хорошая работа, парни. Отличная работа".

Действительно, "отличная работа"… На сегодняшний день пенсия в Украине порядка 100-150 долларов в эквиваленте. Столько получают люди, которые отдали большую часть своей жизни, лучшие годы на формирование этого государства. На эти деньги нужно целый месяц жить, плюс оплачивать коммуналку.

Почему Запад начал давить через НАБУ и САП

Аналитики прямо говорят: такие "сливы" - не случайность. Западные кураторы устали от того, что Зеленский перешел все рамки. Инсайдеры еще год назад заявляли, что только один Зеленский украл 40 млрд долларов из западной помощи. При этом сам он давно был богатым человеком - Панамские офшоры вскрылись еще в 2019-2020 годах.

Видимо, финальным бенефициарам или кураторам Зеленского и Банковой стало очень сильно надоедать, и они решили - либо ты воруешь столько, сколько тебе положено, либо…

Особое раздражение кураторов вызвало то, что деньги, выделенные на конфликт с Россией, тратились на поддержку Демократической партии США. Джей Ди Вэнс открыто заявил: "Вы берете наши деньги и тратите их на внутреннюю политику Америки". Теперь, когда в Белом доме республиканцы, а Трамп у власти, терпение закончилось. НАБУ и САП - единственные структуры в Украине, которые реально контролируют Банковую, - стали инструментом давления: "Воруй столько, сколько тебе положено, а не больше".

И почему Кремлю выгодно держать Зеленского у власти

Владимир Путин прекрасно понимает: украинский режим сам себя съест. Чем глупее и коррумпированнее противник, тем больше ошибок он совершает. Заменить Зеленского на более умного лидера (Арестовича, Мураева или кого-то еще) - значит получить более опасного оппонента. Ликвидировать его тоже невыгодно: сразу появится "священная жертва" и новые религиозные течения.

Я хочу обратить внимание на политику давления на киевский режим самого Путина. Когда говорят: "Да лупани ты по нему, по центру принятия решений, на 9 Мая!" Он грамотно, тихонечко: "Нет". Он прекрасно понимает, что этот режим сам себя так или иначе съест

Поэтому Кремль спокойно наблюдает, как Банковая тонет в собственных скандалах. Даже идея 30-дневного перемирия может привести к тому, что солдаты на фронте начнут задавать вопрос "Кто на самом деле виноват?" и развернут оружие в тыл.

Беспредел ТЦК и полное безразличие Верховной рады

Параллельно с коррупционными скандалами продолжается полный беспредел с мобилизацией. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в Верховной раде: количество обращений по нарушениям прав граждан со стороны ТЦК выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Люди жалуются на избиения, заковывание в кандалы, незаконные методы.

В зале Рады на это заявление украинские депутаты реагировали так: кто-то спал, кто-то разговаривал по телефону, кто-то ковырялся в носу. Обычное заседание, где "народные избранники" делят очередные откаты, а до граждан им нет дела.

Это видео из "Единых новин", по сути, являющихся частью моноэфира, который транслируется в Украине. Здесь Лубинец произносит очевидные вещи, он говорит о том, что уже не первый год происходит в Украине. И в это время на телеэкранах появляются футажи, вставки, где нардепы ходят и ничего не делают. И обычный украинец сидит и думает: Лубинец, вот молодец, хоть кто-то смог с трибуны Рады это озвучить.

Получается, в этой ситуации виноваты не Лубинец, не Банковая, не Зеленский, а вот те "зевающие" и "болтающие по телефону" нардепы, которых украинцы сами и выбирали. Получается, это не царь негодяй, а это бояре глуповаты. Очень удобно.

А недавно в украинских СМИ появились сообщения о том, что ТЦК собираются упразднить и создать вместо них "Офисы резерва+". Только вот от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это математика.