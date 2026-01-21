Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира. Но что это на самом деле - личный клуб американского лидера Дональда Трампа для сделок века по его правилам или реальная альтернатива ООН? Эту тему обсудили в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов и их гость журналист-международник Евгений Белоусов.

Че за?.. Совет мира Трампа - новый ООН или VIP-клуб для договорняков? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95779104-733a-449f-b7eb-02da7447f238/conversions/a7b1e81d-f32b-4518-8793-8c9f3c244089-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95779104-733a-449f-b7eb-02da7447f238/conversions/a7b1e81d-f32b-4518-8793-8c9f3c244089-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95779104-733a-449f-b7eb-02da7447f238/conversions/a7b1e81d-f32b-4518-8793-8c9f3c244089-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95779104-733a-449f-b7eb-02da7447f238/conversions/a7b1e81d-f32b-4518-8793-8c9f3c244089-xl-___webp_1920.webp 1920w

Батька Лукашенко опять всех переиграл. Накануне он объявил, что Беларусь уже в деле, и подписал все, что нужно для вступления в Совет мира. А те, кто копается в цифрах и спрашивает, откуда взять тот самый миллиард долларов на взнос, могут дальше так думать. Потому что, как и все другие страны-соучредители, Беларусь первые три года будет работать там на безвозмездных основаниях. Никаких платежей - чистый энтузиазм и геополитический размах!

Учредительный совет: ближний круг Дональда Фредовича Трампа

Интересно здесь другое - состав учредительного исполнительного совета, который будет действовать под председательством самого Трампа. Внимание, барабанная дробь! В него войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер. И внезапно - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга, миллиардер Марк Роуэн и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриель. Кто они? Ближайшие "дружки" Трампа, сидящие в уютном кругу и диктующие, как дальше жить странам, которые им не по душе, или это реальные политики, которые что-то решают?

Че за?.. Совет мира Трампа - новый ООН или VIP-клуб для договорняков? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bef41e7d-b09e-427f-a59e-ca5214f9eef4/conversions/d73a0f8b-d41c-46e4-8c85-5aa3a998350c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bef41e7d-b09e-427f-a59e-ca5214f9eef4/conversions/d73a0f8b-d41c-46e4-8c85-5aa3a998350c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bef41e7d-b09e-427f-a59e-ca5214f9eef4/conversions/d73a0f8b-d41c-46e4-8c85-5aa3a998350c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bef41e7d-b09e-427f-a59e-ca5214f9eef4/conversions/d73a0f8b-d41c-46e4-8c85-5aa3a998350c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Раскол в стане "союзников"

Однако возникает другой вопрос: среди приближенных Трампа тоже есть разногласия касательно украинского конфликта. С одной стороны, Марко Рубио, который постоянно вмешивался в мирные переговоры по Украине, а с другой, - Стив Уиткофф, пытающийся приблизить мир между Россией и "незалежной". При таком раскладе Совет мира из-за этих терок будет напоминать басню Крылова "Лебедь, Щука и Рак", где каждый тянет одеяло на себя. "Верхушка" должна сначала разобраться с внутренними противоречиями между учредителями и только потом договариваться со странами, которые войдут в состав.

Геополитический расклад: кто "за", кто "против" и кто нервно курит в сторонке

По разным источникам, Трамп разослал приглашения от 50 до 60 странам. Реакция мира на приглашения Трампа оказалась пестрой и предсказуемой.

Че за?.. Совет мира Трампа - новый ООН или VIP-клуб для договорняков? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/852b1a4a-4a60-4351-9b94-83b6d436c40a/conversions/b4c6ab0e-2f90-4b0c-8b2d-f10789594245-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/852b1a4a-4a60-4351-9b94-83b6d436c40a/conversions/b4c6ab0e-2f90-4b0c-8b2d-f10789594245-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/852b1a4a-4a60-4351-9b94-83b6d436c40a/conversions/b4c6ab0e-2f90-4b0c-8b2d-f10789594245-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/852b1a4a-4a60-4351-9b94-83b6d436c40a/conversions/b4c6ab0e-2f90-4b0c-8b2d-f10789594245-xl-___webp_1920.webp 1920w

А все потому, что Трамп хочет работать с сильными лидерами, состоявшимися политиками, которые знают, чего стоит реальная свобода слова, та самая пресловутая демократия и независимость своей страны и народа.

К слову, в Польше уже назрел маленький политический кризис в связи с приглашением государства в Совет мира. Президент США направил Каролю Навроцкому, как президенту страны, приглашение, а господин премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство должно решать, будет ли страна вступать в организацию. В стране реальное двоевластие: Навроцкий - человек Трампа, а Туск - Брюсселя, поэтому они и начинают грызться даже по этому вопросу.

"Wi-Fi правил отключили": почему Европа резко отвергла Совет мира Трампа

Не менее забавная картина с Европейским союзом. Франция, Германия, Великобритания, Норвегия сказали: "Ваш Совет мира пусть мимо пролетает!" И риторика жесткая как никогда. Почему эти западноевропейские "великие политики" вдруг поворачиваются одним местом к США?

Че за?.. Совет мира Трампа - новый ООН или VIP-клуб для договорняков? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2b85166-a524-404c-8653-9fdb3492c610/conversions/fa027f6e-40c8-4d3f-9b90-80af84d39701-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2b85166-a524-404c-8653-9fdb3492c610/conversions/fa027f6e-40c8-4d3f-9b90-80af84d39701-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2b85166-a524-404c-8653-9fdb3492c610/conversions/fa027f6e-40c8-4d3f-9b90-80af84d39701-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2b85166-a524-404c-8653-9fdb3492c610/conversions/fa027f6e-40c8-4d3f-9b90-80af84d39701-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая инициатива Трампа достаточно сложная, ведь она будет принадлежать полностью 7-8 людям и управляться из США. Но по большому счету, и НАТО, и ОАГ также управляются Америкой. США просто показывают, что создают новый миропорядок с новыми правилами и останутся во главе некоторых структур, которыми будут управлять, а из неэффективных организаций попросту уйдут. Штаты как бы говорят: "Давайте жить по новым правилам, иначе все будет плохо".

Подчинятся ли Россия, Китай и Индия трамповскому "царству"?

Лидер США выслал приглашения также России, Китаю и Индии. Но возникает резонный вопрос: если Дональд Фредович скажет, что он царь всея Совета мира, то почему те же китайцы должны вступать в этот "картель", состоящий из одних товарищей Трампа, и играть по его правилам?

Именно поэтому на приглашение в Совет мира китайцы, как свойственно восточным людям, отреагировали очень тонко, но не приняли его. В общем-то, и Россия тоже сказала, что пока понаблюдает и подождет точной информации. Короче, не идут страны-гиганты вперед батьки в пекло.

Но тем не менее, по информации на 21 января, в Совет мира вошли Венгрия, Казахстан, Вьетнам, Аргентина, Марокко, ОАЭ, Беларусь, Канада, Израиль, Азербайджан.