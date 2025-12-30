Честный лоббизм по-немецки: как Мерц сделал политику продолжением бизнеса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee1385be-bf5c-43c7-a35a-4580a7fdb8e9/conversions/43073558-d29e-41cb-a77d-78deaec3c257-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee1385be-bf5c-43c7-a35a-4580a7fdb8e9/conversions/43073558-d29e-41cb-a77d-78deaec3c257-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee1385be-bf5c-43c7-a35a-4580a7fdb8e9/conversions/43073558-d29e-41cb-a77d-78deaec3c257-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee1385be-bf5c-43c7-a35a-4580a7fdb8e9/conversions/43073558-d29e-41cb-a77d-78deaec3c257-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не так давно в мире большое удивление вызвала смена "капитана" в Германии. Искали профессионального менеджера, который знает, как спасти экономику. К власти пришел Фридрих Мерц. Но получило ли общество желаемое?

В начале 2025 года лидера немецких консерваторов Фридриха Мерца заподозрили в лоббизме в пользу крупных компаний.

В прямом лоббировании интересов крупного бизнеса канцлера упрекнуло немецкое издание Correctiv, занимающееся журналистскими расследованиями. Тогда писали о том, что по итогам выборов в Бундестаг во главе правительства может стать первый канцлер - профессиональный лоббист, имеющий тесные связи с крупнейшими концернами.

Мерц своего прошлого особо и не скрывает. Открыто называет себя миллионером. Мерц мог возглавить правительство еще в 2005 году, но политик рассорился с однопартийцами и вместо него на пост выдвинули Ангелу Меркель. А Мерц из политики ушел в бизнес, где сумел неплохо пополнить личные счета.

Немецкое издание не раз обращалось к Мерцу с просьбой прокомментировать неоднозначную ситуацию: нет ли конфликта интересов между его текущей политической деятельностью и обширными связями в бизнесе. Но на многократные запросы тогда еще кандидат в канцлеры так и не ответил.

Хотя, если говорить объективно, случай Мерца для Германии не является уникальным событием. Скрытая коррупция здесь уже давно прочное явление политической жизни. Лоббизмом активно занимаются многие немецкие политики. Бизнес за подобные услуги расплачивается вроде бы легально, перечисляя сотни тысяч, а порой и миллионы евро на партийную деятельность. Куда из общей кубышки уходят суммы потом, для общества остается загадкой.

По данным немецкой организации LobbyControl, за последние 25 лет ХДС получил от компаний и предприятий почти 70 млн евро. Едва ли расчетливые местные бизнесмены отдавали крупные суммы лишь исходя из симпатий к политической деятельности партии.

Последнее место работы Мерца до возвращения в политику - компания BlackRock - те самые "властелины мира". Там он трудился с 2016-го по 2021-й в качестве председателя наблюдательного совета.

Мерц в корпорации исполнял функцию "координатора интересов", проще говоря, делил пресловутый "апельсин" между влиятельными структурами: кому, где и какой бизнес в Германии достанется.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Его роль была стратегическая и координирующая. Что это значит? Это значит, что на территории Германии и Евросоюза он отвечал за связи BlackRock, за лоббизм интересов BlackRock, за реализацию проектов BlackRock. То есть это был лоббист высочайшего уровня. То есть надо понимать, что и личное состояние этого господина за время его председательства выросло в разы, и возможности его влияния на германский бизнес выросли в разы".

Отсюда, кстати, растет и занимательная версия, что именно BlackRock в знак благодарности поставил Мерца канцлером Германии. Ну и, согласитесь, хорошо, когда у тебя есть ручной глава правительства. Кстати, во время работы в компании ему дали кличку "Господин Акционер".

Многие связывают такую приверженность украинской войне со стороны Мерца именно с тем, что политик продолжает обслуживать интересы BlackRock. Компания имеет огромное количество активов на территории Украины, главный из которых земля, отданная Киевом в счет "финансовой помощи".

Наверное, теперь немного понятнее, почему Мерц с таким остервенением жаждет продолжения украинской бойни, не жалея направлять сотни миллиардов в топку войны. Поражение Киева для него не просто событие на мировой карте.