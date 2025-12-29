Германия в аренду - как правление Мерца бьет по кошельку немцев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0e1dd4-7c5f-4ffd-a001-9b2375b06b93/conversions/66a49a41-a62f-4f3e-8229-b06f1555b757-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0e1dd4-7c5f-4ffd-a001-9b2375b06b93/conversions/66a49a41-a62f-4f3e-8229-b06f1555b757-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0e1dd4-7c5f-4ffd-a001-9b2375b06b93/conversions/66a49a41-a62f-4f3e-8229-b06f1555b757-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0e1dd4-7c5f-4ffd-a001-9b2375b06b93/conversions/66a49a41-a62f-4f3e-8229-b06f1555b757-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помните всеобщий восторг, когда Германия после долгих лет стабильности наконец-то сменила капитана? Сказали, никаких канцелярин и "шольцевщины", дайте профессионального менеджера, который знает, как спасти экономику. Нашли и дали - так у Германии появился Фридрих Мерц.

Его предшественника называли самым неудачным канцлером Германии за всю историю. Но Мерц умудряется регулярно ставить антирекорды. Звание самого непопулярного он уже уверенно получил.

Социологические опросы не сулят политику светлого будущего. Канцлера не поддерживает почти 80 % немцев. При этом политический капитал он умудрился растерять поразительно быстро. Канцлером стал только в мае, и уже с июня по октябрь рейтинг упал на 20 процентных пунктов. Это рекорд в послевоенной истории республики.

Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага (Германия):

"Очень тяжело и больно смотреть в Берлине на людей, которые в возрасте, в галстучке, чисто одеты и собирают бутылки, чтобы дожить до конца месяца. По-моему, более 11 тыс. бездомных на сегодняшний день. Квартплаты дорогие, пенсии мизерные. Доплаты, дотации, социальные пособия начинают урезать, ущемлять, усложнять получение. Да и получать социальные пособия человеку, всю жизнь проработавшему, гордость не позволяет. И очень многие попадают сейчас в такую ситуацию, когда их просто выкидывают из квартиры".

Во время всего пребывания Мерца в канцлерском кресле ФРГ лишь подсчитывает убытки. Выплавка стали - минус 12 %. Флагманы - Мерседес, BMW, Volkswagen - минус 4-7 %. Более трети компаний заявляет, что рассматривает перенос производства в дальнее зарубежье, а инвестиции за рубежом оказались в списке приоритетов у 43 %.

Алогичные действия Мерца вызывают все большее раздражение немцев. Люди, вполне ожидаемо, требуют выполнения предвыборных обещаний, ну или хотя бы просто внимания к внутренним проблемам страны. Когда пробоины в экономике становятся все более ощутимыми, а кошелек обычного немца непривычно пустеет, глас народа становится все более громким.

И вот уже Spiegel разносит канцлера с одним коротким вопросом: "неужели Фридрих Мерц способен навести порядок только в собственных финансах?".

История Фридриха Мерца - это не история успеха, это история метаморфозы: как гусеница лоббизма выпорхнула "прекрасной" бабочкой канцлерства. Только вот взмах ее крыльев не поднимает Германию вверх, а оставляет ощущение, что страну просто сдали в аренду одной корпорации. На недолгий, но очень дорогой срок.