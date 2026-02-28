Число погибших учеников после удара Израиля по школе в Иране достигло 85

Особо жестокой выглядит американо-израильская агрессия, когда жертвами атак становятся мирные граждане. Циничный удар нанесен по начальной школе в провинции Хормозган на юге Ирана. Число погибших учеников в результате атаки Израиля достигло 85, более 90 человек получили ранения, множество детей остаются под завалами.

Спасательные работы осложняются ракетными атаками, которые не прекращаются. В стране временно закрывают все школы и университеты. На фоне антигуманных действий МИД Ирана заявил о нарушении международного права и призвал мировое сообщество решительно осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры.