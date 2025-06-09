Что известно о захвате судна "Мадлен" у берегов Газы израильскими военными

судно Мадлен, направляющееся в сектор Газа с гуманитарной миссией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f0d413-c56c-44c7-94e2-3a4b26b9e932/conversions/7fa6394b-fed1-469d-a442-c87943ad0f70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f0d413-c56c-44c7-94e2-3a4b26b9e932/conversions/7fa6394b-fed1-469d-a442-c87943ad0f70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f0d413-c56c-44c7-94e2-3a4b26b9e932/conversions/7fa6394b-fed1-469d-a442-c87943ad0f70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f0d413-c56c-44c7-94e2-3a4b26b9e932/conversions/7fa6394b-fed1-469d-a442-c87943ad0f70-xl-___webp_1920.webp 1920w

8 июня израильские военные перехватили яхту Madleen, направлявшуюся к сектору Газа с гуманитарной миссией, в международных водах Средиземного моря. На борту судна, организованного коалицией "Флотилия свободы", находились 12 пропалестинских активистов, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Судно "Мадлен" отправилось от берегов Сицилии 1 июня с гуманитарной миссией в сектор Газа. Как сообщала The Jerusalem Post, активисты везли детское питание, подгузники, муку, рис, водоочистные фильтры, средства гигиены и медоборудование.

Что произошло

По данным израильских властей, яхта Madleen под британским флагом была перехвачена ночью после предупреждений о недопустимости нарушения морской блокады сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ не допустить приближения судна к побережью анклава "любыми средствами".

захват судна Мадлен у побережья Газы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d7df755-e9a2-414c-be3e-b2017c4da996/conversions/b1c2fe33-febf-4934-933a-e8e2f84e3b49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d7df755-e9a2-414c-be3e-b2017c4da996/conversions/b1c2fe33-febf-4934-933a-e8e2f84e3b49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d7df755-e9a2-414c-be3e-b2017c4da996/conversions/b1c2fe33-febf-4934-933a-e8e2f84e3b49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d7df755-e9a2-414c-be3e-b2017c4da996/conversions/b1c2fe33-febf-4934-933a-e8e2f84e3b49-xl-___webp_1920.webp 1920w

После абордажа связь с экипажем была прервана, а судно перенаправлено в порт Ашдод.

Израильские официальные лица назвали миссию "медийной провокацией", отметив, что объем гуманитарной помощи на борту (рис, детское питание, подгузники, вода и медицинские принадлежности) был незначительным - "менее одного грузовика". Они заявили, что за последние две недели в Газу через Израиль было доставлено более 1200 грузовиков с помощью, а Гуманитарный фонд Газы распределил около 11 млн порций еды.

Активисты "Флотилии свободы" сообщили, что целью миссии было привлечение внимания к гуманитарному кризису в Газе. Грета Тунберг в видеообращении, записанном перед перехватом, обвинила израильские силы в "похищении" и призвала Швецию и международное сообщество добиваться освобождения экипажа.

Коалиция "Флотилия свободы" в свою очередь заявила о намерении продолжать подобные акции, несмотря на действия Израиля.

Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг Миссия направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом, хотя ранее Тель-Авив предупреждал о том, что не допустит яхту к месту назначения 9 часов назад

Что известно к этому времени

Судно Madleen перехвачено в международных водах и доставлено в порт Ашдод.

Все 12 активистов, включая Грету Тунберг, в безопасности и ожидают депортации.

Израиль настаивает на законности своих действий в рамках блокады, активисты же обвиняют власти в нарушении международного права.

Инцидент сравнивают с перехватом "Мави Мармара" в 2010 году, когда погибли 9 человек. Но, к счастью, текущая операция обошлась без жертв.

Как отреагировали в мире

Инцидент с судном "Мадлен" произошел на фоне продолжающегося конфликта в Газе, начавшегося 7 октября 2023 года после атаки ХАМАС на Израиль. Израиль установил морскую блокаду Газы для предотвращения поставок оружия палестинским группировкам, однако при этом ввел ограничение и на гуманитарные грузы.

Турция

Министерство иностранных дел Турции резко осудило действия Израиля, назвав перехват судна "явным нарушением международного права" и "угрозой свободе судоходства". В заявлении МИД, опубликованном 9 июня, подчеркивается, что действия израильских сил "доказывают, что Израиль является террористическим государством". Анкара призвала международное сообщество усилить реакцию против "геноцидной политики Израиля", использующей голод как оружие.

Иран

МИД Ирана также осудил перехват Madleen, охарактеризовав его как "серьезное преступление" и "форму морского пиратства". В заявлении ведомства подчеркивается, что атака была направлена против гуманитарной миссии, целью которой была помощь жителям Газы, страдающим от "геноцида". Иран призвал к международному расследованию инцидента и усилению давления на Израиль для снятия блокады сектора Газа.

Швеция

Официальных заявлений от правительства Швеции пока не поступало, несмотря на присутствие на борту Madleen шведской активистки Греты Тунберг. Однако в социальных сетях и СМИ Швеции активно обсуждалась ситуация, с призывами к властям потребовать освобождения Тунберг и других активистов.

Израиль

Израильские официальные лица называют данную гуманитарную миссию "медийной провокацией" и поддержкой ХАМАС. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: "Я дал указание ЦАХАЛ действовать так, чтобы судно Madleen не достигло Газы. Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандистам ХАМАС, я ясно говорю: вам следует повернуть назад". Ведомство назвало акцию "селфи-яхтой знаменитостей", цель которой - привлечение внимания, а не реальная помощь.