Что мешает Германии вернуть свои 1235 тонн золота из США
Германия - второй в мире после США держатель национального золотого запаса: более 3 тыс. т. И опасения за его сохранность растут с каждым днем на фоне жесткой политики лидера Белого дома Дональда Трампа.
Ведь хранится драгметалл в США. Например, в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене лежат сбережения более 30 государств и таких организаций как МВФ.
Призывы вернуть слитки на немецкую землю усиливаются. И если раньше эту идею в основном продвигала "Альтернатива для Германии", то теперь ее поддерживают ведущие экономисты страны. Как-никак за океаном находится примерно 164 млрд евро.
Посыла в основном два. Во-первых, хранение трети запасов на чужой территории делает Берлин зависимым от политики Белого дома. Во-вторых, отмечают экономисты, Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером ЕС.
Но возвращать золото немецкий политикум пока боится. И здесь тоже не хватает характера. Ведь если что-то пойдет не так и США откажут в репатриации, и без того мрачный имидж немецкой экономики померкнет еще больше и страна выпадет из ТОП-5 крупнейших держателей этого драгметалла.
Холодный металл во время горячих споров. Цены на золото бьют все рекорды. Где и как хранят свои сокровища лидеры мирового рейтинга? У кого запасов больше всего, а кто боится вернуть свои накопления из-за океана? Ответы на эти вопросы вы узнаете в проекте "Понятная политика".