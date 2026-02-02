Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Что мешает Германии вернуть свои 1235 тонн золота из США

Изображение

Германия - второй в мире после США держатель национального золотого запаса: более 3 тыс. т. И опасения за его сохранность растут с каждым днем на фоне жесткой политики лидера Белого дома Дональда Трампа.

Ведь хранится драгметалл в США. Например, в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене лежат сбережения более 30 государств и таких организаций как МВФ.

Изображение
Мари-Агнес Штрак-Циммерман - председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента

Призывы вернуть слитки на немецкую землю усиливаются. И если раньше эту идею в основном продвигала "Альтернатива для Германии", то теперь ее поддерживают ведущие экономисты страны. Как-никак за океаном находится примерно 164 млрд евро.

Изображение

Посыла в основном два. Во-первых, хранение трети запасов на чужой территории делает Берлин зависимым от политики Белого дома. Во-вторых, отмечают экономисты, Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером ЕС.

Михаэль Егер - глава Ассоциации налогоплательщиков Германии

Но возвращать золото немецкий политикум пока боится. И здесь тоже не хватает характера. Ведь если что-то пойдет не так и США откажут в репатриации, и без того мрачный имидж немецкой экономики померкнет еще больше и страна выпадет из ТОП-5 крупнейших держателей этого драгметалла.

Павел Селезнев - декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России

Холодный металл во время горячих споров. Цены на золото бьют все рекорды. Где и как хранят свои сокровища лидеры мирового рейтинга? У кого запасов больше всего, а кто боится вернуть свои накопления из-за океана? Ответы на эти вопросы вы узнаете в проекте "Понятная политика".

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ГерманияСШАПонятная политиказолото