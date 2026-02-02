Что мешает Германии вернуть свои 1235 тонн золота из США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b778d9d-4029-4f1e-83a6-93d48fc33d76/conversions/a16ae733-6014-43f1-b473-5e65b69c90b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b778d9d-4029-4f1e-83a6-93d48fc33d76/conversions/a16ae733-6014-43f1-b473-5e65b69c90b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b778d9d-4029-4f1e-83a6-93d48fc33d76/conversions/a16ae733-6014-43f1-b473-5e65b69c90b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b778d9d-4029-4f1e-83a6-93d48fc33d76/conversions/a16ae733-6014-43f1-b473-5e65b69c90b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Германия - второй в мире после США держатель национального золотого запаса: более 3 тыс. т. И опасения за его сохранность растут с каждым днем на фоне жесткой политики лидера Белого дома Дональда Трампа.

Ведь хранится драгметалл в США. Например, в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене лежат сбережения более 30 государств и таких организаций как МВФ.

Призывы вернуть слитки на немецкую землю усиливаются. И если раньше эту идею в основном продвигала "Альтернатива для Германии", то теперь ее поддерживают ведущие экономисты страны. Как-никак за океаном находится примерно 164 млрд евро.

Посыла в основном два. Во-первых, хранение трети запасов на чужой территории делает Берлин зависимым от политики Белого дома. Во-вторых, отмечают экономисты, Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером ЕС.

Но возвращать золото немецкий политикум пока боится. И здесь тоже не хватает характера. Ведь если что-то пойдет не так и США откажут в репатриации, и без того мрачный имидж немецкой экономики померкнет еще больше и страна выпадет из ТОП-5 крупнейших держателей этого драгметалла.

