Кто главный хранитель золотых слитков и почему страны массово возвращают свои запасы на родину
Цены на золото продолжают бить мировые рекорды. С начала 2026 года драгоценный металл уже подорожал более чем на 17 %, и останавливаться не собирается. Ведь в минувшем году биржевая цена подскочила сразу на 64 %. А стоимость золота 53 раза обновляла исторические максимумы.
А где больше всего слитков такого ценного металла? Хотя главным любителем золота считается древнеримский император Нерон, строивший себе дом из этого материала, главными хранителями слитков являются американцы.
В США над златом чахнут несколько крупных объектов. Самый известный и легендарный из них - Форт-Нокс. Официальное название - Депозитарий драгоценных металлов США. Укрепленное хранилище находится возле базы армии США и настолько хорошо защищено, что за почти 90 лет никто и не пытался его ограбить. Там находится более 4 тыс. т золота. В Форт-Нокс оно хранится вместе с оригиналом Конституции США и Декларации о независимости.
Само здание способно выдержать ядерный удар, вход закрыт стальной дверью весом в 22 т. Код к ней никому целиком не известен: лишь несколько человек знают его части и должны ввести их одновременно.
Вторая гигантская копилка - хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. Там золота еще больше - около 7 тыс. т. Но драгоценного металла, принадлежащего США практически нет. Здесь лежат сбережения более 30 государств и таких организаций как МВФ.
Хранилище расположено на Манхэттене на глубине около 25 м. Его система защиты не менялась ни разу за 100 лет. Взломать код и открыть хранилище удаленно невозможно: все построено на механике. А вход в помещение, где хранится золото, круглосуточно находится под прицелом снайперов.
Впрочем, не все так радужно: например, бывший лидер Франции Шарль Де Голль отправил в Нью-Йорк боевой корабль с долларами, то есть выкупил свое же золото. Не может еще с 1990-х забрать 8 т золота у Лондона Индия.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):
"Целый ряд западноевропейских стран до сих пор хранит основную часть своих золотых запасов в американских хранилищах якобы потому, что они очень надежны. На самом деле речь идет, конечно, не о какой-то особой надежности данных хранилищ, а о том, что Соединенные Штаты фактически забрали, реквизировали европейское золото, складировали у себя и тем самым повысили собственную финансовую независимость, ослабили позиции других европейских стран, сделав их зависимыми от Соединенных Штатов".
Сегодня ситуация не меняется. Свой золотой запас из-за океана вывезла Турция, частично Германия, этим же путем пошли Нидерланды.
Кроме того американцев подозревают в нечестной игре. Дескать, чужое золото они попросту используют в своих интересах: сдают в аренду банкам, а те оперируют им на рынке, чтобы контролировать стоимость драгметалла.
Серьезная волна репатриации золота началась в 2012 году. Венесуэла объявила: мы забираем из США все свои 160 т на сумму около 9 млрд долларов. Уго Чавес тогда отдельно отметил: если слитки срочно не вернуть на родину, они могут стать заложниками Вашингтона и превратиться в инструмент давления.
Венесуэльский лидер как в воду глядел. Спустя 6 лет банк Англии заблокировал передачу Венесуэле золота на сумму в 1,2 млрд долларов. Как сообщило агентство Bloomberg, за этим решением стоял Вашингтон.
Отток золота из США продолжается практически без перерыва. Причины очевидны: давление на евро и другие валюты, усиление геополитических рисков и развернутые Вашингтоном торговые войны против всего мира.
Как минимум восемь незападных стран вывели свои золотые резервы из США с начала 2024 года, сообщает The Guardian. Эти данные подтверждают финансовые аналитики из Китая - Саудовская Аравия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир, Египет, ЮАР и Нигерия приняли решение эвакуировать свое золото. Эксперты говорят о том, что главным образом это связано с падением доверия к Вашингтону в связи с заморозкой российских активов.
В связи с этим у многих сегодня возникает резонный вопрос: готов ли Вашингтон в любой момент отдать не принадлежащее США золото? Чтобы не рисковать многие государства хотят побыстрее вернуть его домой.
Беларусь активно наращивает золото и ЗВР. За 2025 год они увеличились на 5,5 млрд и достигли исторического максимума: на 1 января 2026-го почти 15 млрд долларов. Важно, что благодаря решениям Президента Беларуси Александра Лукашенко все наши запасы хранятся именно в Беларуси.
Доля мировых золотых резервов, хранящихся в США, снижается уже много лет. По разным оценкам, за последние два десятилетия она сократилась примерно с 30 % до примерно 21 %.
Экспертами подмечена и еще одна историческая деталь. В январе в общих резервах всех центральных банков мира золото "победило" доллар (50 % на 40 %), став крупнейшим резервным активом.
