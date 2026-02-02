Кто главный хранитель золотых слитков и почему страны массово возвращают свои запасы на родину news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f6de8c-1857-49d5-bf26-228065162ea7/conversions/a3acd58b-fb6e-4626-bc55-0bda78195367-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f6de8c-1857-49d5-bf26-228065162ea7/conversions/a3acd58b-fb6e-4626-bc55-0bda78195367-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f6de8c-1857-49d5-bf26-228065162ea7/conversions/a3acd58b-fb6e-4626-bc55-0bda78195367-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f6de8c-1857-49d5-bf26-228065162ea7/conversions/a3acd58b-fb6e-4626-bc55-0bda78195367-xl-___webp_1920.webp 1920w

Цены на золото продолжают бить мировые рекорды. С начала 2026 года драгоценный металл уже подорожал более чем на 17 %, и останавливаться не собирается. Ведь в минувшем году биржевая цена подскочила сразу на 64 %. А стоимость золота 53 раза обновляла исторические максимумы.

А где больше всего слитков такого ценного металла? Хотя главным любителем золота считается древнеримский император Нерон, строивший себе дом из этого материала, главными хранителями слитков являются американцы.

В США над златом чахнут несколько крупных объектов. Самый известный и легендарный из них - Форт-Нокс. Официальное название - Депозитарий драгоценных металлов США. Укрепленное хранилище находится возле базы армии США и настолько хорошо защищено, что за почти 90 лет никто и не пытался его ограбить. Там находится более 4 тыс. т золота. В Форт-Нокс оно хранится вместе с оригиналом Конституции США и Декларации о независимости.

Само здание способно выдержать ядерный удар, вход закрыт стальной дверью весом в 22 т. Код к ней никому целиком не известен: лишь несколько человек знают его части и должны ввести их одновременно.

Вторая гигантская копилка - хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. Там золота еще больше - около 7 тыс. т. Но драгоценного металла, принадлежащего США практически нет. Здесь лежат сбережения более 30 государств и таких организаций как МВФ.

Хранилище расположено на Манхэттене на глубине около 25 м. Его система защиты не менялась ни разу за 100 лет. Взломать код и открыть хранилище удаленно невозможно: все построено на механике. А вход в помещение, где хранится золото, круглосуточно находится под прицелом снайперов.

Скриншот публикации с электронного ресурса topcor.ru

Впрочем, не все так радужно: например, бывший лидер Франции Шарль Де Голль отправил в Нью-Йорк боевой корабль с долларами, то есть выкупил свое же золото. Не может еще с 1990-х забрать 8 т золота у Лондона Индия.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Целый ряд западноевропейских стран до сих пор хранит основную часть своих золотых запасов в американских хранилищах якобы потому, что они очень надежны. На самом деле речь идет, конечно, не о какой-то особой надежности данных хранилищ, а о том, что Соединенные Штаты фактически забрали, реквизировали европейское золото, складировали у себя и тем самым повысили собственную финансовую независимость, ослабили позиции других европейских стран, сделав их зависимыми от Соединенных Штатов".

Сегодня ситуация не меняется. Свой золотой запас из-за океана вывезла Турция, частично Германия, этим же путем пошли Нидерланды.

Скриншот публикации "РИА Новости"

Кроме того американцев подозревают в нечестной игре. Дескать, чужое золото они попросту используют в своих интересах: сдают в аренду банкам, а те оперируют им на рынке, чтобы контролировать стоимость драгметалла.

Скриншот публикации с интернет-площадки dzen.ru

Серьезная волна репатриации золота началась в 2012 году. Венесуэла объявила: мы забираем из США все свои 160 т на сумму около 9 млрд долларов. Уго Чавес тогда отдельно отметил: если слитки срочно не вернуть на родину, они могут стать заложниками Вашингтона и превратиться в инструмент давления.

Венесуэльский лидер как в воду глядел. Спустя 6 лет банк Англии заблокировал передачу Венесуэле золота на сумму в 1,2 млрд долларов. Как сообщило агентство Bloomberg, за этим решением стоял Вашингтон.

Отток золота из США продолжается практически без перерыва. Причины очевидны: давление на евро и другие валюты, усиление геополитических рисков и развернутые Вашингтоном торговые войны против всего мира.

Как минимум восемь незападных стран вывели свои золотые резервы из США с начала 2024 года, сообщает The Guardian. Эти данные подтверждают финансовые аналитики из Китая - Саудовская Аравия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир, Египет, ЮАР и Нигерия приняли решение эвакуировать свое золото. Эксперты говорят о том, что главным образом это связано с падением доверия к Вашингтону в связи с заморозкой российских активов.

В связи с этим у многих сегодня возникает резонный вопрос: готов ли Вашингтон в любой момент отдать не принадлежащее США золото? Чтобы не рисковать многие государства хотят побыстрее вернуть его домой.

Беларусь активно наращивает золото и ЗВР. За 2025 год они увеличились на 5,5 млрд и достигли исторического максимума: на 1 января 2026-го почти 15 млрд долларов. Важно, что благодаря решениям Президента Беларуси Александра Лукашенко все наши запасы хранятся именно в Беларуси.

Алексей Авдонин

Доля мировых золотых резервов, хранящихся в США, снижается уже много лет. По разным оценкам, за последние два десятилетия она сократилась примерно с 30 % до примерно 21 %.

Экспертами подмечена и еще одна историческая деталь. В январе в общих резервах всех центральных банков мира золото "победило" доллар (50 % на 40 %), став крупнейшим резервным активом.