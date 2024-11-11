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Что Трамп предпримет, чтобы приобрести Гренландию
Избранный президент США Дональд Трамп намерен использовать дипломатические или экономические меры для покупки Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Reuters.
"Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", - рассказал один из собеседников Reuters.
Один из соратников Трампа сообщил агентству, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками избранного президента после его победы на выборах 5 ноября.
"Одним из пунктов значилась "покупка Гренландии", - отметил он.
По данным агентства, Трамп рассматривает приобретение острова как стратегическую необходимость для укрепления влияния США в Западном полушарии и противодействия растущему присутствию Китая и России в Арктическом регионе. Остров обладает значительными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, а также стратегически важен для оборонных интересов США.
"Рейтер" также подчеркивает, что желание Трампа заполучить остров не является некой новой прихотью. Эту идею он обсуждал еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока. По словам одного из соратников Трампа, планы по приобретению Гренландии также связаны с желанием избранного президента оставить след в истории.
"Реальное наследие - это расширение территории Соединенных Штатов", - отметил источник.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
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