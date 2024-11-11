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Что Трамп предпримет, чтобы приобрести Гренландию

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Фото: ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп намерен использовать дипломатические или экономические меры для покупки Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Reuters.

"Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", - рассказал один из собеседников Reuters.

Один из соратников Трампа сообщил агентству, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками избранного президента после его победы на выборах 5 ноября.

"Абсолютно необходимо". Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США

"Одним из пунктов значилась "покупка Гренландии", - отметил он.

По данным агентства, Трамп рассматривает приобретение острова как стратегическую необходимость для укрепления влияния США в Западном полушарии и противодействия растущему присутствию Китая и России в Арктическом регионе. Остров обладает значительными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, а также стратегически важен для оборонных интересов США.

"Рейтер" также подчеркивает, что желание Трампа заполучить остров не является некой новой прихотью. Эту идею он обсуждал еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока. По словам одного из соратников Трампа, планы по приобретению Гренландии также связаны с желанием избранного президента оставить след в истории.

"Реальное наследие - это расширение территории Соединенных Штатов", - отметил источник.

В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

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