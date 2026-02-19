CNN о переговорах в Женеве: достигнут прогресс по условиям прекращения огня

В центре внимания западных СМИ по-прежнему остаются трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

Как пишет CNN, участники встречи достигли прогресса по условиям прекращения огня и того, что будет считаться его нарушением. Хотя окончательное согласие еще должны дать политические деятели. Речь идет в том числе о доработке ключевых условий, которые могут заложить основу для будущего мирного соглашения.

Швейцарский телеканал SRF отмечает малое количество утечек в СМИ о содержании переговоров. Это, как завил один из журналистов, может говорить об их позитивной динамике.