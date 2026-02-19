3.74 BYN
CNN о переговорах в Женеве: достигнут прогресс по условиям прекращения огня
В центре внимания западных СМИ по-прежнему остаются трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.
Как пишет CNN, участники встречи достигли прогресса по условиям прекращения огня и того, что будет считаться его нарушением. Хотя окончательное согласие еще должны дать политические деятели. Речь идет в том числе о доработке ключевых условий, которые могут заложить основу для будущего мирного соглашения.
Швейцарский телеканал SRF отмечает малое количество утечек в СМИ о содержании переговоров. Это, как завил один из журналистов, может говорить об их позитивной динамике.
Свой анализ публикует местное издание Die Weltwoche, описывая переговоры как "дипломатический успех", который "вселяет надежду, что дни этой злополучной войны сочтены". Факт проведения встречи на швейцарской земле издание называет "проблеском надежды", намекая на былой нейтралитет принимающей страны. При этом подчеркивается, что вопреки "догматическим проповедям" на Западе Россия не провоцировала и не развязывала этот конфликт. Он является прямым следствием агрессивного расширения НАТО на восток после распада Советского Союза.