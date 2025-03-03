CNN: встреча президентов России и США готовится ускоренными темпами

Это не единственное свидетельство тектонических перемен во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона. Западные СМИ сообщают, что в Швейцарии уже некоторое время идут переговоры по возобновлению работы газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон хочет добиться старта поставок дешевых энергоносителей в Европу, разумеется, небескорыстно. Трамп, похоже, последовательно и неуклонно пытается реализовывать провозглашенное им кредо: "Лучше торговать, чем воевать".

"Главный вопрос заключается в наших целях. Я бы хотел узнать мнение каждого по этому поводу. Если диалог не состоится, что тогда? Продолжение конфликта еще на четыре, три года, в течение которых США и Европа будут продолжать направлять значительные средства на поддержку Украины? И это выход? Я спрашивал каждого министра иностранных дел, с которым встречался, об их видении развития ситуации. Многие не имеют малейшего представления. Некоторые предполагают: "Продолжим поддерживать боевые действия еще год, переживем еще год смертей и разрушений. И, возможно, тогда Путин будет готов к обсуждению". Я не считаю это адекватным и разумным решением, и Президент, безусловно, не поддерживает подобный подход".