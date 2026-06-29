Мингорисполком дал поручения по восстановлению дома на улице Ленина после пожара

28 июня в доме по улице Ленина произошел пожар. Площадь возгорания составила 1050 кв. м. В связи с тем, что практически вся кровля подлежит разборке и утилизации, ключевым вопросом является ее восстановление, а первоочередно - защита от попадания осадков.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Председатель Мингорисполкома дал поручения оперативно изучить состояние перекрытий, совместно со всеми заинтересованными приступить к разбору и вывозу поврежденных конструкций, разработать проект противоаварийных мероприятий, включающий защиту от осадков и восстановление кровли. Также поручено принять необходимые меры по восстановлению подачи электроэнергии и газа. Сейчас ЖКХ обследует жилые помещения на предмет фиксации мест повреждения и залитий. После будут отрабатываться вопросы компенсации.