"Да, можем": Трамп заявил, что может убедить РФ завершить конфликт в Украине
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он сможет убедить Россию добиться завершения конфликта в Украине, сообщает ТАСС.
Глава администрации США Дональд Трамп уверен, что может убедить президента России Владимира Путина добиться завершения конфликта в Украине.
Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопрос журналистов перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Да, мы можем", - сказал президент США.