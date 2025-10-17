"Да, можем": Трамп заявил, что может убедить РФ завершить конфликт в Украине

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Глава администрации США Дональд Трамп уверен, что может убедить президента России Владимира Путина добиться завершения конфликта в Украине.

Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопрос журналистов перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.