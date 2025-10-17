Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Да, можем": Трамп заявил, что может убедить РФ завершить конфликт в Украине

Президент США Дональд Трамп
Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он сможет убедить Россию добиться завершения конфликта в Украине, сообщает ТАСС.

Глава администрации США Дональд Трамп уверен, что может убедить президента России Владимира Путина добиться завершения конфликта в Украине.

Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопрос журналистов перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Да, мы можем", - сказал президент США.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Дональд ТрампРоссия-Украинаконфликт