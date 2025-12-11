Дания и Франция хотят ввести запрет соцсетей для подростков

Вслед за Австралией, в Дании и во Франции хотят запретить соцсети детям младше 16 лет.

Макрон заявил, что намерен добиться принятия соответствующего закона. Он подчеркнул, что проверка возраста станет обязательной для всех платформ, а законопроект будет внесен в парламент уже в начале 2026 года.

По словам президента Франции, закон примут до конца его президентского срока. Ранее в стране уже было правило, когда для регистрации в соцсетях детей до 15 лет требовалось согласие родителей.