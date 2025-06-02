Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

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Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с российскими представителями. Об этом заявили в МИД страны, пишет БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство УНН.

"Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована сегодня во второй половине дня", - заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ожидается, что переговоры пройдут во дворце Чираган в Стамбуле. Начало запланировано на 13:00.