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Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

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Фото БЕЛТА

Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с российскими представителями. Об этом заявили в МИД страны, пишет БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство УНН.

"Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована сегодня во второй половине дня", - заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров России и Украины

Ожидается, что переговоры пройдут во дворце Чираган в Стамбуле. Начало запланировано на 13:00.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле. Тогда стороны условились представить друг другу видение возможного будущего прекращения огня.

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