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День Европы - без Европы. Ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев 9 мая
Киев приглашал лидеров ЕС отметить 9 мая "в противовес" параду Победы в Москве, однако многие из списка "покровителей" приглашение проигнорировали.
Как сообщают СМИ, президент Франции, премьеры Британии и Польши, а также будущий канцлер Германии выбрали другие маршруты. Туск и Макрон поедут в Нанси подписывать договор о безопасности, Стармер выбрал оборонный саммит в Осло, а Мерц отказался ехать в Киев без "полной компании".
Визит в Украину может ограничиться всего несколькими министрами иностранных дел. Напомним, в 2023 году Зеленский отменил День Победы, объявив 9 мая Днем Европы.