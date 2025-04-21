День Европы - без Европы. Ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев 9 мая

Киев приглашал лидеров ЕС отметить 9 мая "в противовес" параду Победы в Москве, однако многие из списка "покровителей" приглашение проигнорировали.



Как сообщают СМИ, президент Франции, премьеры Британии и Польши, а также будущий канцлер Германии выбрали другие маршруты. Туск и Макрон поедут в Нанси подписывать договор о безопасности, Стармер выбрал оборонный саммит в Осло, а Мерц отказался ехать в Киев без "полной компании".

