Депутат Европарламента: Европе нужно восстановить хорошие отношения с Беларусью и Россией

Европе нужно восстановить хорошие отношения с Россией и Беларусью, в том числе для обеспечения безопасности и стабильности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера.

"Западной Европе, безусловно, нет необходимости стремиться к сопоставимым с американскими уровням оборонных расходов, поскольку ей не требуются такие же силы. Лишь относительно небольшая часть оборонного бюджета США направляется на нужды НАТО. У Западной Европы не должно быть амбиций становиться глобальной военной державой. Единственное, к чему ей следует стремиться, - это обеспечение безопасности и стабильности в Европе. Нет сомнений и в том, что для содействия такому процессу необходимо восстановить хорошие отношения с Россией, Беларусью и другими странами", - отметил он.