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Депутат Госдумы Андрей Колесник дал комментарий о последствиях массированной атаки, которую Украина совершила по территории России. Он считает, что на такую агрессию от России стоит ожидать ответных мер, в частности, с использованием ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщает runews24.ru.

По словам Колесника, несмотря на нормальное срабатывание российской системы ПВО, агрессия со стороны Украины, в том числе удары по мирным объектам, продолжится. Депутат подчеркнул, что Украина будет продолжать свои действия, пытаясь продемонстрировать свою силу и состоятельность. Колесник также отметил, что России необходимо ответить жестко, но при этом не затрагивать мирную инфраструктуру.

В то же время, если Россия не будет предпринимать решительных шагов, это будет воспринято как слабость. В ответ на такие действия Колесник предложил в беседе с aif.ru применить ракетный комплекс "Орешник", подчеркнув, что другого выхода нет.