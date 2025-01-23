Депутат Рады заявил, что Зеленский становится изгоем

Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом сообщают РИА Новости.

"Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас вырисовалась проблема посерьезнее. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки - уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, за пределами Украины - "упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой". "Пора (с Зеленским - прим. ред.) прощаться", - добавил Дубинский.