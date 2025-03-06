Депутат Рады: Из-за паузы США в предоставлении разведданных ВСУ будут обречены

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Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву солдаты ВСУ будут обречены на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Рудик ответила на вопрос интервьюера в эфире радиостанции Times Radio о том, приведет ли приостановка разведподдержки со стороны США к большему числу потерь в рядах ВСУ.

"Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены", - ответила Рудик.