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Депутат Рады: Из-за паузы США в предоставлении разведданных ВСУ будут обречены
Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву солдаты ВСУ будут обречены на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Рудик ответила на вопрос интервьюера в эфире радиостанции Times Radio о том, приведет ли приостановка разведподдержки со стороны США к большему числу потерь в рядах ВСУ.
"Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены", - ответила Рудик.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.